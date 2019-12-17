Лидер секты Митрадэвананда Парамахамса получил 16 лет колонии строгого режима. Его последователи Татьяна Северцева — 15 лет колонии общего режима, а Дмитрий Цатурьян — шесть лет с отбыванием в колонии строгого режима.





Секта была образована в конце 2012 года, ее возглавил Митрадэвананда Парамахамса. По данным телеканала РЕН ТВ, его настоящее имя Сергей Кириенко. Он объединил вокруг себя поклонников восточных практик, которые почитали его как божество, перенося избиения и сексуальное насилие. Он пропагандировал «вымышленное им религиозное учение, направленное на отрицание общепризнанных ценностей морали и нравственности».





Большую часть сектантов составляли женщины, некоторые приводили своих детей. В Сети «Каула Дхарма» позиционировала себя как модельное агентство. Как сообщает «РИА Новости», Парамахамса оплачивал новым участницам пластику груди и занятия с тренером, а после заставлял заниматься проституцией и сниматься в порно.





В 2015 году по поручению Парамахамсы соучастники поселили трех детей в подвал дома в Московской области. Их систематически избивали за малейшие провинности, совершали с ними насильственные действия сексуального характера.





В 2016 году сообщалось, что члены сообщества похитили пятилетнего мальчика прямо из квартиры, в которой он жил с бабушкой и дедушкой. В 2017 году мальчик был найден в белорусском городе Могилев. Речь идет о 5-летнем на тот момент Яше Зиборове, которого нашли в Могилеве в начале июня 2017 года. В Беларусь ребенка вывез Цатурьян, убедив родственников в том, что ребенка нет в живых. Отмечается, что сейчас мальчик живет с родственниками. Его матери предъявили обвинение в сексуальном насилии и объявили в международный розыск.





Мать мальчика Анастасия Зиборова (в интернете также часто фигурирует имя Александра Зиборова), известная под псевдонимом «Маша Мо», была порноактрисой и участницей секты «Каула Дхарма».









За Яшей несколько дней присматривали белорусские органы опеки, затем его передали приехавшей из России бабушке.





«У меня нет догадок. Я точно знаю, мне сказали в Следственном комитете. Но вам я сказать не могу, что там было. Фашисты отдыхают», — рассказывает бабушка мальчика Татьяна Зиборова.





Опасаясь разоблачения, большая часть участников секты в 2016 году сбежали за границу.





В 2017 году Болгария выдала российским правоохранителям Парамахамсу.













