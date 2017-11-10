Авторитет, некогда контролировавший Иркутскую область, стал изгнанником и много лет провел в забвении. Но его некогда грозные враги один за другим отправились на тот свет — возможно, не без участия Махо — а он не только вернул воровской титул, но и обрел сильных союзников. А это означает, что в преступном мире Сибири может начаться большой передел. Полную драматизма историю главного отступника воровского мира вспоминала «Лента.ру»





Заклятые враги





Илья Симония по кличке Махо — большая фигура в криминальном мире России. С тех пор как в 16 лет (!!!) он получил свой воровской титул, Симония строго следовал воровскому кодексу, никогда не отходил от преступного образа жизни и часто оказывался за решеткой. Одно из своих многочисленных уголовных дел в 2017 году грузинский авторитет получил лишь потому, что уклонился от административного надзора — не стал ежемесячно отмечаться в полиции по месту жительства. Тем самым Махо нажил проблемы, но не нарушил свой главный принцип: не идти ни на какой контакт с правоохранительными органами.





Однако, будучи настоящим авторитетом «старой школы», Махо на 26 лет — начиная с далекого 1993 года — был лишен воровского титула. Причиной этого стал его конфликт с ворами в законе Вячеславом Иваньковым (Япончик) и Асланом Усояном (Дед Хасан), едва ли не самыми влиятельными фигурами преступного мира бывшего СССР. Как пишет информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм», конфликт между Махо и Япончиком начался в Иркутской области еще в конце 80-х годов, когда они оба отбывали сроки в тюрьме города Тулун.





Каждый из воров стоял во главе собственной группировки, состоявшей из заключенных, и между сторонами со временем возник конфликт. Япончик винил кавказских авторитетов в том, что они покупают воровские титулы за деньги, и презрительно обзывал их «лаврушниками». А Махо, по его мнению, вообще не мог быть вором в законе, ведь еще до ареста он был членом ВЛКСМ и совершил убийство по найму, что противоречит воровскому кодексу. Махо, впрочем, платил оппоненту той же монетой: он стал подстрекать своих сторонников среди заключенных, чтобы те не признавали Япончика вором в законе.





К началу 90-х годов оба авторитета оказались на свободе — но лишь для того, чтобы начать ожесточенную войну за Иркутскую область, один из крупнейших регионов России. Сам Махо осел в Иркутске и начал консолидировать вокруг себя местные организованные преступные группировки (ОПГ). Криминал потянулся к нему и его приближенным, как к носителям воровской идеи. Махо также сумел объединить под своей эгидой иркутский воровс й «общак» и наделить воровскими титулами нескольких представителей преступного мира Иркутской области. При этом грузинская группировка под руководством Махо всячески противилась тому, чтобы Япончик короновал своих сторонников — потенциальных конкурентов в борьбе за регион.









Время киллеров





Дальнейшие события развивались в духе лихих 90-х: летом 1990 года Япончик объявил ворами в законе Сергея Бойцова (Боец) и Александра Моисеева (Мася). Ответом на это стала воровская сходка, созванная в Тбилиси с подачи Махо: на ней Мася был лишен воровского титула и приговорен к смерти. 12 июня 1991 года автомобиль ставленника Япончика подорвался на противотанковой мине — его куски разлетелись на 100 метров от эпицентра взрыва.





В ответ на это в ноябре 1991 года Япончик разослал по зонам «прогон» (воровское послание), в котором объявил, что Махо не является вором в законе и его необходимо ликвидировать. Тогда грузинский авторитет поспешил заручиться поддержкой преступного мира Москвы, после чего Япончика якобы попросили прекратить нападки на оппонента. Впрочем, учитывая огромное влияние противника, Махо от поддержки из Москвы спокойнее не стало — и он попытался заручиться поддержкой криминалитета Санкт-Петербурга. Но в Северной столице вору в законе посоветовали окончательно решить свой вопрос в Москве.









Вячеслав Иваньков в тюрьме Тулуна (Иркутская область).

Фото: Прайм Крайм





Для этого в декабре 1993 года в одном из столичных ресторанов состоялась большая воровская сходка. Правда, события на ней стали развиваться не в пользу Махо: Дед Хасан поддержал Япончика и объявил грузинскому авторитету, что с этого момента он больше не является вором в законе. В ответ Махо набросился на Хасана с кулаками и пообещал расквитаться с ним. Но раскоронованного вора на сходке не поддержал почти никто. После этой истории Махо понял, что дела его плохи, и поспешил «залечь на дно». Окружение изгнанника быстро потеряло власть в Иркутской области, смотрящим за которой отныне стал вор в законе Тюрик, незадолго до этого коронованный Япончиком.





Одним из последних влиятельных сторонников Махо в Иркутске остался вор в законе Паат Гудашаури (Скот Тбилисский). 10 июня 1994 года киллеры расстреляли его из автомата Калашникова. Случилось это три года спустя после того, как Мася подорвался на противотанковой мине: вероятно, сторонники Япончика взяли реванш за эту смерть. А в конце августа того же года в Сочи был расстрелян автомобиль ВАЗ-2109, в котором ехал Махо: водитель погиб, а вор уцелел лишь чудом. Тогда он решил затаиться в Санкт-Петербурге, откуда иногда отправлял своих «наместников» в Иркутск. Но эта схема не сработала: в марте 1996 года посланники Махо, криминальные авторитеты Давид Хмиадашвили и Бакури Каландадзе, были расстреляны в своей иркутской квартире.





Пошел в отказ





С середины 90-х годов про Махо в криминальном мире слышали немного. Как отмечает «Прайм Крайм», в апреле 1997 года авторитет внезапно решил наведаться в ставший ему родным Иркутск — впрочем, о былом почете речи уже не шло. Некогда главный вор региона, Махо сколотил свою банду, лично вышел на большую дорогу и стал ночами грабить дальнобойщиков. Правда, эта охота на фуры была недолгой: уже 8 августа бывший вор в законе попался оперативникам.





В начале нулевых Махо с Сибири переключился на столичный регион, где всеми силами пытался вернуть себе воровской титул. Но дуэт Япончика и Деда Хасана блокировал любые его попытки. А в сентябре 2009 года имя 52-летнего Махо впервые за долгие годы попало в криминальные сводки: его задержали на севере Москвы. Как оказалось, авторитет создал банду борсеточников, которые обчищали машины одиноких женщин-водителей, парковавшихся на обочинах Ленинградского шоссе. При этом сам Махо в банде выполнял роль водителя. Именно из-за этого факта срок бывшего вора оказался довольно мягким: он получил пять лет колонии общего режима.





Между тем всего за месяц до задержания Махо там же на севере Москвы смертельное ранение получил его злейший враг Япончик. 28 июля 2009 года киллер выпустил вору в законе пулю в живот из снайперской винтовки, когда Япончик выходил из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. Спасти авторитета не удалось: в сентябре он перенес клиническую смерть, затем был введен в медикаментозный сон и в октябре скончался. Убийство Япончика до сих пор остается одним из главных нераскрытых преступлений в истории современной России — но Махо подозревали в причастности к нему с самого начала.





Сходилось все: северная часть города, старая вражда и даже убийство по найму, которое когда-то совершил Махо. Следователи еще осенью 2009 года попытались допросить его по делу о покушении на Япончика — но бывший вор, как всегда, пошел в отказ. Не стал он и сдавать образцы пото-слюнных выделений, которые сыщики хотели сравнить с теми, что были найдены у «Тайского слона». В июле 2012 года московские следователи вновь попытались поработать с Махо в рамках расследования «дела Япончика»: для этого бывшего вора даже этапировали в столицу из тюменской колонии. Но тот помогать в расследовании не стал.









Большой передел





Между тем пока Махо отбывал свой срок, не стало его второго заклятого врага. В январе 2013 года при входе в ресторан «Старый фаэтон» на Поварской улице неизвестный киллер расстрелял 76-летнего Деда Хасана. Как и в случае с убийством Япончика, это преступление до сих пор остается нераскрытым. Казалось бы, враги мертвы — значит, Махо может вернуть свой воровской титул. Однако новым лидером преступного мира России стал Захарий Калашов (Шакро Молодой), сторонник Деда Хасана. И хотя Калашов прямо не выступал против того, чтобы Махо вернул свой титул, но и помогать ему в этом особо не стремился.





Однако в истории Махо любопытно то, что все его оппоненты так или иначе плохо кончали. Вот и Шакро пробыл королем преступной России совсем недолго: в марте 2018 года он получил 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима за вымогательство. Что до Махо, то он все эти годы тихо занимался своими преступными делами, то оказываясь в поле зрения правоохранительных органов, то уходя в тень. Но осенью 2019 года его судьбой внезапно заинтересовался сухумский воровской клан — пожалуй, самый мощный из существующих.





Надгробие Аслана Усояна (Дед Хасан). Москва, 20 января 2013 года.

Фото: Прайм Крайм





Сухумцы собрали в Италии воровскую сходку, организатором которой выступил Мераб Джангвеладзе (Сухумский) — лидер воровского клана. В ней также приняли участие криминальные авторитеты из европейского окружения Джангвеладзе и сам Махо. Участники сходки обзвонили всех представителей криминального мира, имевших отношение к истории бывшего вора. И на этот раз никто из опрошенных авторитетов не стал возражать против того, чтобы Махо вернули его воровской титул.





Не стал возражать и Шакро Молодой. Единственным, кто высказался против, стал московский преемник Шакро — Бадри Когуашвили (Кутаисский), но его мнение было проигнорировано большинством. Так, спустя более чем четверть века Илья Симония по кличке Махо вновь стал вором в законе и обрел могущественных союзников. Теперь, как отмечает «Прайм Крайм», у Махо в Иркутской области неизбежно возникнет конфликт интересов с Тюриком. Это в свою очередь может привести к изменению расстановки сил в преступном мире этого региона, а возможно, и всей страны.