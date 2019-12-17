Российский фильм "Дылда" Кантемира Балагова вошел в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Список опубликован на сайте Американской киноакадемии.





В шорт-листе в этой номинации десять фильмов, среди них обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля — южнокорейский фильм "Паразиты". Другие картины выдвинуты Чехией, Эстонией, Францией, Венгрией, Польшей, Сенегалом и Испанией.





Фильм "Дылда" рассказывает историю двух фронтовых подруг, живущих в послевоенном Ленинграде. На Каннском кинофестивале лента завоевала премию Международной федерации кинопрессы, а Балагова признали лучшим режиссером в программе "Особый взгляд". Фильм ранее также попал в список претендентов на "Золотой глобус".





В короткий список номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" вошел российский мультфильм "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита.





Фильм "Акварель"российского режиссера Виктора Красовского включен в шорт-лист "Оскара" в номинации "Лучший документальный фильм".





Окончательный список номинантов 92-й премии "Оскар" станет известен 13 января 2020 года, а сама церемония награждения состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.





На создание ленты Кантемира Балагова вдохновила книга белорусской писательницы Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».