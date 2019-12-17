Ученые рассказали о самом опасном алкоголе: водку - не запивать













Он объяснил, что в пиве слишком мало оборотов – необходимо выпить достаточно большое количество, чтобы напиться. В то же время виски (около 40 градусов), попадая в желудок, начинает обжигать его – и впитывается не весь алкоголь.





Сосабовски заявляет, что наиболее опасными являются напитки крепостью около 20 градусов – херес и портвейн.





"Где-то посередине находится херес и портвейн. Это оптимальный способ очень быстро напиться. Во-первых, он довольно крепкий - около 20 процентов. Во-вторых, он не препятствует собственному усвоению", - объяснил он.





Исходя из этого, Сосабовски советует не запивать крепкие напитки, поскольку это понизит градус – и организм усвоит большее количество спирта.





Также он предупредил о резком действии газированных напитков. По его словам, газы увеличивают усваиваемость алкоголя – и эффект после бокала шампанского ощущается практически сразу.





Чтобы сгладить последствия похмелья, профессор рекомендует выпивать стакан воды перед сном после вечеринки. Это поможет организму бороться с дегидратацией.