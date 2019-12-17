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Девушки и парень из Беларуси провоцировали ДТП в Польше и симулировали травмы. За 4 месяца они получили $52000

Польская полиция задержала 25-летнего поляка, 19-летнего белоруса и двух белорусок 18 и 19 лет.


11 декабря сотрудники Департамента по экономическим преступлениям Главного управления городской полиции в Слупске за несколько мошенничеств, совершенных с мая по август 2019 года, задержали 25-летнего жителя Слупского повета и трех человек в возрасте 18–19 лет из Беларуси, сообщается на сайте Поморской полиции.

По данным следствия, задержанные провоцировали мелкие ДТП, сообщали об этом в полицию, а потом через интернет заявляли о травмах. Затем они предоставляли в страховые фирмы фальшивые медицинские документы, в которых были указаны различные полученные в аварии травмы.

Таким образом, за четыре месяца подозреваемые в мошенничестве заработали более 200 тысяч злотых (более $52000).

Теперь белорусским гражданам запрещено покидать страну, они находятся под надзором полиции. 25-летний поляк арестован. Каждому из них грозит до восьми лет лишения свободы.

Полиция проводит дополнительную проверку, чтобы установить дополнительные факты мошенничества, совершенные этой компанией.
Intex-press
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