



11 декабря сотрудники Департамента по экономическим преступлениям Главного управления городской полиции в Слупске за несколько мошенничеств, совершенных с мая по август 2019 года, задержали 25-летнего жителя Слупского повета и трех человек в возрасте 18–19 лет из Беларуси, сообщается на сайте Поморской полиции.





По данным следствия, задержанные провоцировали мелкие ДТП, сообщали об этом в полицию, а потом через интернет заявляли о травмах. Затем они предоставляли в страховые фирмы фальшивые медицинские документы, в которых были указаны различные полученные в аварии травмы.





Таким образом, за четыре месяца подозреваемые в мошенничестве заработали более 200 тысяч злотых (более $52000).





Теперь белорусским гражданам запрещено покидать страну, они находятся под надзором полиции. 25-летний поляк арестован. Каждому из них грозит до восьми лет лишения свободы.





Полиция проводит дополнительную проверку, чтобы установить дополнительные факты мошенничества, совершенные этой компанией.