В Берлине вскрыли могилу нацистского генерала









Об этом сообщает BBC со ссылкой на Министерство внутренних дел Германии.





"Берлинская полиция пытается выяснить, кто вскрыл безымянную могилу бывшего высокопоставленного офицера СС Рейнхарда Гейдриха, убитого чешскими партизанами в 1942 году", - говорится в сообщении МВД.





Зачем раскопали могилу нациста, остаётся неизвестным.





Немецкий закон обязывает хоронить нацистских преступников без табличек, чтобы избежать вандализма или паломничества. Полицейские считают, что у злоумышленников могла быть наводка, поэтому они знали, где погребен Гейдрих. Останки остались нетронутыми.





В 2000-х произошел похожий случай, когда левые активисты вскрыли могилу штурмовика Хорста Весселя, смерть которого воспевается в нацистском гимне. Череп Весселя выкинули в реку Шпрее.





Рейнхард Гейдрих - начальник главного управления имперской безопасности (1939-1942) нацистской Германии и один из инициаторов "окончательного решения еврейского вопроса". Он был убит в 1942 году в Праге.