Пул Первого: 2 января будет официальным выходным
2 января будет в Беларуси официальным выходным днем - его не придется отрабатывать в субботу.
Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Напомним, ранее по графику, утвержденному Совмином, 2 января 2020 года был выходным днем, но его надо было бы отработать 4 января.
В этой связи в интернете появилась петиция, где белорусы просили власти сделать официально выходными днями 31 декабря и 2 января.
Недавно премьер Румас сообщил, что правительство внесло в Администрацию Лукашенко проект указа об объявлении 2 января выходным без отработки, а вот 31 декабря будет рабочим днем.
"Белорусский партизан"
16:50 17/12/2019
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