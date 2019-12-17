В Минске убита женщина. Убийцу ищут

Приметы разыскиваемого: на вид 40 лет, рост 165 см, крепкого телосложения, волосы темные.





Был одет: куртка и штаны камуфляжной расцветки, черные ботинки.





Если вы узнали изображенного на фото мужчину и располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, просьба обращаться в любое РУВД г. Минска или по номерам телефонов: 8(044)581-65-24 или 102.





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