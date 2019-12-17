Шок! Пьяная женщина везла своего 5-летнего ребенка в детсад
В деревне Большевик Минского района 13 декабря около 8 утра произошло ДТП.
В УВД сообщили, что 33-летняя местная жительница привезла своего 5-летнего ребенка в детский сад на автомобиле Toyota. Затем, выезжая со стоянки задним ходом, женщина совершила столкновение с автомобилем Renault. Потерпевшая, подойдя к стоянке и увидев, что ее автомобиль поврежден, вызвала ГАИ.
Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили признаки алкогольного опьянения у водителя Toyota и доставили её в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования.
Выяснилось, что женщина, совершившая ДТП, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,05 промилле.
В отношении нарушительницы составлены административные протоколы за ДТП, совершенное в состоянии опьянения, и нарушение правил маневрирования.
За вождение в нетрезвом виде женщина будет лишена правом управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и заплатит штраф от 50 до 100 б.в.
Источник: ЧП Беларусь
15:54 17/12/2019
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