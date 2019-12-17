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Oops! С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на постановление следствия.

В частности, речь идет о 276 тоннах взрывчатых отходов, полученных в ходе утилизации снарядов по военному подряду, которые не были сданы министерству обороны. Выяснилось, что хищения совершались на протяжении полутора лет — с ноября 2017 года по март 2019-го.

Уточняется, что пропажу обнаружили в ходе инвентаризации, проведенной в апреле этого года. Ее организовал новый генеральный директор «Авангарда» Юрий Шумский. До него оборонным заводом с 1993 года руководил Азгат Ибрагимов, которого уволили в марте за долги и многолетние убытки предприятия. 

При проверке обнаружили еще и такие нарушения, как сдача в аренду площадей по заниженным ценам, а также исполнение гражданских заказов в убыток предприятию и с нарушением законодательства.


Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня. 

Впрочем, как позднее подчеркнули в Минобороны, завод не входит в структуру ведомства, а подведомствен Министерству промышленности и торговли России. «Проверка на ФКП "Авангард" была инициирована Минобороны России из-за систематического невыполнения гособоронзаказа», — подчеркнули в ведомстве.
Источник: lenta.ru
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