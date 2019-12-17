Владимир Скиба рассказал, как приняла Америка. И как живёт его семья сейчас.





Как всё начиналось

- В Америку я уехал в 2017 году. Вместе с приятелем вылетели из Минска с пересадкой в Германии, - рассказывает Владимир. - Прилетели в Нью-Йорк. За счёт разницы времени получилось, что вылетели в воскресенье и прилетели тоже в воскресенье. Поселились в отеле в Манхеттене. Заказали его заранее, ещё из Беларуси.





Конечно, сразу бросились в глаза огромные цены в долларах, которые все люди, приезжая в Штаты, поначалу переводят на свою валюту. Из аэропорта мы поехали на метро, так как такси стоило 80 долларов. Нам показалось, что даже на двоих — это дорого. Поездка на метро тоже не дёшево, - 7-15 долларов.





Всегда мечтал, что я буду жить в подобном месте. Много людей на улице, все бегут куда-то, такая суета. Много машин, желтых такси, постоянно слышны сигналы авто, полицейские сирены. То чувство, когда смотрел фильмы американские.





В Нью-Йорке прожил три месяца. В Америке живет очень много наших земляков. Скажу сразу, с первых дней жизни в этой стране мне улыбалась удача. Спасибо Богу за это. Появилось несколько предложений по работе.





Кстати, контакты есть. Если кто-то приедет в Нью-Йорк, с удовольствием помогу с работой. Также есть возможность снять жильё. В Америке это стоит немало. К тому же, новоприбывшим нелегко снять квартиру, не имея кредитной истории, достаточно денег и так далее.





Устроился на работу. Делал деревянные лестницы и кухни. Чудесным образом работодатель оказался родом из Столина, - Виктор Веренич. Он последнее время до переезда жил в Пинске.





В Америке зарплату люди получают каждую неделю. Мне предложили 12 долларов в час, с гарантией 60-70 рабочих часов в неделю.





Климат в Нью-Йорке не сильно отличается от беларуского. Зимой снег, морозы. Стал думать о переезде в тёплую часть Америки. Выбор пал на Калифорнию, город Сакраменто. Списался с Антоном Лихтаром (родом из Чучевичей), он согласился помочь с работой, встретил в аэропорту Сакраменто. Снова приятные чувства: наши люди есть везде.





После переезда в Сакраменто прожил там 7 месяцев и однажды попал в Сан Диего. Это юг Калифорнии, с самым уникальным климатом на земле. Много зелени, нет зимы, снега и слякоти, тёплый Тихий океан и очень приятные люди. Единственно, это очень дорогая жизнь. Калифорнию называют золотым штатом. Здесь раньше золото добывали, а теперь он «золотой» из-за цен на жилье, бензин и прочее.





Моя семья приехала ко мне в Сакраменто. Спустя 7 месяце в феврале мы переехали в Сан Диего Виста. Сейчас там и живем.









Язык

- В школе учил немецкий, и английский новый для меня. Поэтому чувствовал небольшой дискомфорт и вместе с тем мотивацию изучать язык. Учу до сих пор. Еще уровень так себе. Но, несмотря на это, люди относятся нормально, пытаются помочь, объяснить. Детей в школы берут везде, и без разницы, говоришь ты на английском или нет. Школы бесплатные. Наши дети все учатся и, причём, приносят хорошие отметки!





Конечно, не обошлось без адаптации. Но когда спрашиваем детей, хотят ли они обратно в Беларусь, в ответ слышим «нет».





Сейчас работаю водителем грузовика. Или, как мы привыкли говорить, фуры. Хотя имею собственную компанию. Пока она в развитии, всю прибыль вкладываю в неё.





В Америке все построенно таким образом, чтобы человек имел свой бизнес. Кстати, компанию назвал в честь жены –«US NENES».





Воспитание детей

- В Беларуси много критики, это плохо. В Америке людей уважают. И не важно, откуда человек и какого цвета его кожа. Здесь много свободы в плане религии. И таких моментов, к примеру, как половая принадлежность. Ребёнок может выбрать, какого он пола, независимо от того, кем родился. Родители, которые против таких новшеств, отдают детей в частные школы.





В плане развития ребёнка, Америка - страна номер один в мире. Перспектив у детей намного больше. То, что дорого жить и много работать нужно родителям, соответственно, мало времени остаётся на внимание детям - это минус. Но если смотреть на тех, кто здесь вырос и всегда живет, - тем легче.





На мой взгляд, как человека, который занимался бизнесом в Беларуси и тут тоже, Америка - оптимальная страна для реализации своих способностей. Поэтому я за то, чтобы растить детей в Америке. Тут мы воспитаем настоящих бизнесменов. Причём, христиан, которым не нужно скрывать свою принадлежность к протестантам! В отличии от Беларуси, где можно было услышать «сектанты», «бабтисты» и так далее.



Четыре сыночка и лапочка-дочка

- Нашему старшему сыну Даниилу 16 лет. Он играет на бас-гитаре в церкви Лилия Долин в Сан Диего, которую мы посещаем. Учится в 11 классе (всего в школе 12 классов). Катается на байке, очень классные штучки делает на велике. Хорошо учится, очень положительный парень, наш помощник.





Всегда помогает маме во всех делах. Даже масло и фильтр поменял в маминой машине, пока папа по Америке колесит, прорубая дорогу к финансовой независимости. Сына очень хвалят в церкви, это очень приятно родителям. Увлекается музыкой, играет на электрогитаре и акустике, изучает барабаны. Пишет свою музыку, работает с программами. В школе на роботехнике сделал робота. Получил благодарность и робота в подарок.





Марк родился в 2008-м, увлекается видео, есть свой Ютуб-канал, планирует развивать. Увлекается инженерным делом, играет в Майнкрафт (компьютерная игра), строит дома города. Также ездит на байке, играет на трубе в школе. И учится хорошо.





Микита родился в 2013-м. Его все любят и всегда хотят потрогать. В Америке много мексиканцев, они коричневые по цвету кожи, а Микита белый, очень всем нравится. Микита увлекается растениями. Выращивает кабачки, помидоры, огурцы, картошку, бамбук. В общем, весь в растениях и очень любит своё дело.





Кстати, спасибо школе, - они там проращивали растения и Миките понравилось. Теперь у него все в горшках. Сыну помогает бабушка, моя мать. Приехала два месяца назад в гости, соскучилась по внукам.





Лев родился в 2016-м. В Америку приехал в полтора года, не помнит Беларусь. Учит сразу три языка – английский, беларуский и русский. Очень умный и активный, с напористым характером, в обиду себя не даст, настоящий Лев. Хотя ещё Львёнок, очень любит маму и Лильку - свою сестру.





Лилия - уникальный ребёнок. Наша маленькая беларуска родилась 2019-м. Ей полгода. Очень позитивная и веселая наша девочка. Она радость для мамы и папы, и братики ее очень любят. Самый спокойный ребёнок. Родилась в городе Оушен Сайт. Сторона океана, - дословно переводится. Лилька ещё не видела Беларусь, но обязательно увидит, ведь мы будем приезжать.





Садики в Америке все платные. Стоят примерно 1.500 долларов в месяц. Правда, есть программы государственные, по которым можно попасть в детсад бесплатно. Мы пока не водим туда детей.





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Супруга

- Жена Нина занимается домом и детьми. Возит в школу Микиту и иногда старших, - когда дождь, или велик сломался. Учит язык в домашних условиях по интернету. На Нине все хлопоты, связанные с бытом. Получила американские права.





Кстати, чтобы получить права, нет обязательных школ, комиссий, как у нас. Все просто и очень удобно.





Жена занимается спортом, бегом, активным образом жизни. Целеустремленная и умная. Прекрасно выглядит, родив пятерых детей. Когда рожала Лилию, я присутствовал. Лично перерезал пуповину. Так необычно было.





Через час-два ребёночка взвесили. И Лилия оказалась самым большим ребёнком - 3,340!





Потом нам принесли меню, предложили выбрать блюдо на обед. Лилия спала, а мы кушали, как ни в чем не бывало. Уровень обслуживания в роддоме - 100%! Как правило, мам с детками отпускают домой уже на второй день после родов.





Общение

- Мы посещаем церковь, и основное окружение - это наши люди. Поэтому дефицита в общении не ощущаем. Скучаю ли по Беларуси? Только по дому на хуторе недалеко от Боровцов. Там у нас гектар земли, свой водоём… Посадили сад из 107 деревьев, очень много труда и средств вложили. А в целом, - нет, не скучаю. Мама сейчас с нами, брат - в Ирландии. Бабушка умерла, к сожалению, когда я уехал.





Цены

Цены на жилье баснословно высокие, если смотреть по беларуским меркам. Даже по американским высокие. Но мы живем в лучшем месте Америки, мало кто из американцев решаются переехать сюда из дешёвых штатов. Снимаем дом - три комнаты и зал. Платим 2.550 долларов каждый месяц, плюс коммуналка ещё 300-400 долларов. В целом за месяц уходит 5-6 тысяч долларов. Это бензин, продукты, еда, одежда и другие платежи.





Продукты по ценам, примерно, как у нас: что-то дороже, что-то дешевле. Вообще, даже если нет денег, то с едой в Америке нет проблем. Продукты бесплатно раздают церкви. Перед учебным годом и праздниками раздают рюкзаки и школьные принадлежности, и даже разыгрывают ценные призы.





Обычный день дома

- Когда дома, учу язык, через приложение слушаю и повторяю. Завожу Микиту в школу, потом домой, занимаюсь спортом. Купил себе штангу и всякое железо. Потом завтрак, кофе. Очень полюбил в Америке «Старбакс» - кофе очень вкусный. Слушаю мотивационных спикеров, таких как Брайн Трейси, Роберт Хиосаки, Дэйл Карнеги…





Как семья Скиба отметит Новый год

- На Новый год планируем поехать на гору Биг бир. Это в Лос Анджелесе. Там будет снег и морозик, дети очень соскучились по снегу. Но основной праздник в Америке - это Рождество. Новый год так себе, уже первого января многие работают.









Когда в Беларусь?

- В планах приехать не раньше, чем через пять лет. Это время хочу посвятить упорной работе. Я расписал себе план на пять лет, и не хочу отвлекаться пока ни на что. Очень благодарен Богу и судьбе за то, что попал сюда. Конечно, это страна на для слабонервных, это капитализм. Если не готов работать и начинать все с нуля, то лучше не ехать. Но если считаешь, что можешь вырасти, готов работать и не боишься неудач, то США ждёт.





Я всегда мечтал жить там, где нет зимы и холода, где можно иметь большой дом и дорогие машины, яхту и всё, что тебе придумается. И при этом быть простым гражданином, не бояться, что придут и заберут всё! И ещё здесь себя чувствуешь свободным.





P.S. Всем привет, любим всех, безумно скучаем по снегу и фейерверкам. По нашим красивым людям. Ведь беларусы - самые красивые люди на земле.