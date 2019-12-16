Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Красный киви покоряет Европу

Сегодня красный сорт киви Oriental Red вызывает настоящий ажиотаж на европейских рынках. Он стал лучшим инновационным продуктом на выставке Fruit Logistica 2019.


Вместе с высокими органолептическими показателями, у продукта достаточно длительный срок хранения по сравнению с киви других сортов.

Спрос на фрукт вырос очень быстро. Он отличается от своих «собратьев», которые больше подходят для выращивания в качестве хобби, чем для крупномасштабного бизнеса. Об этом рассказывает владелец компании Jingold, которая является поставщиком красного киви на европейский рынок.

В Италии посадили около 100 га Oriental Red.
Agronews
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.
Павел Севярынец
20 СНЕЖНЯ 18.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Анатолий Шумченко
Беларусь - это навсегда!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru