"Майдан" в киевском метро: пассажиры устроили масштабный погром
Возмущенные пассажиры выломали турникеты и ограду из-за невозможности расплатиться картами.
Фото: fakty.com.ua
Перед турникетами образовалась огромная толпа
Возмущенные пассажиры выломали турникеты и ограду из-за невозможности расплатиться картами.
Перебои в системе оплаты за проезд метрополитена спровоцировали на станции Площадь Льва Толстого массовые беспорядки и погромы. Инцидент произошел в понедельник, 16 декабря, сообщается в телеграм-канале ХК.
Во время сбоя системы метрополитена невозможно было расплатиться ни Картой киевлянина, ни платежными картами.
Отмечается, что из-за сбоя пассажиры не могли расплатиться за проезд и пройти на станцию. В результате образовалась огромная толпа людей, которая не могла попасть на нужные им поезда. Не сумев добиться решения проблемы, недовольные люди выломали турникеты вместе с оградой, пишет korrespondent.net
В сообщении случившееся сравнивают с ледовым побоищем и называют "поздравлением пассажиров с Новым годом" от киевского метрополитена.
В соцсетях сообщают, что на некоторых станциях, чтобы избежать аналогичных ситуаций, пассажиров пропускали бесплатно.
Позже в метрополитене сообщили о возобновлении работы платежной системы.
09:12 17/12/2019
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