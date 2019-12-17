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У Гончара на ноге действительно не было двух пальцев. Лебедько подтвердил слова бывшего спецназовца

В опубликованном сегодня интервью Deutsche Welle (Немецкая волна) экс-собровец Юрий Гаравский утверждал, что у Виктора Гончара не было двух пальцев на ноге.

«У Гончара на левой ноге, правой, точно не помню, не было большого и указательного пальцев» — сказал он. По словам Гаравского это он увидел, когда уже убитых Виктора Гончара и Анатолия Красовского раздели перед тем, как закопать в яме. Что известно, действительно ли у Гончара были не все пальцы на ноге?

Эти сведения Свабодзе подтвердил политик Анатолий Лебедько, который в 1990-е годы был депутатом Верховного Совета вместе с Гончаром. «Да, это верно. Пальцев на ноге не хватало, это я сам видел. Кажется, на левой. Дело было в бане. Но о причинах случившегося не спрашивал», — рассказал Свободе Анатолий Лебедько.


О том, что Виктор Гончар обычно носил в бане резиновые тапочки сообщила супруга пропавшего вместе с Гончаром друга, бизнесмена Анатолия Красовского, Ирина Красовская. Об этом она упомянула в сообщении своей подруге Светлане Завадской. Комментировать эти сведения Ирина Красовская отказалась.
Алег Груздзилович
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