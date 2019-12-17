Белорусский фильм о женской колонии выбыл из оскаровской гонки

Об этом сегодня ночью на своем сайте сообщила Американская киноакадемия, пишет afisha.tut.by





Кадр из фильма: предоставлено режиссером





В секцию «Лучший фильм на иностранном языке» отобрали 10 фильмов из 93. Участие в оскаровской гонке продолжат вот какие ленты:





«Раскрашенная птица», Чехия

«Правда и справедливость», Эстония

«Отверженные», Франция

«Оставшиеся», Венгрия

«Страна меда», Северная Македония

«Дылда», Россия

«Тело Христово», Польша

«Атлантика», Сенегал

«Паразиты», Южная Корея

«Боль и слава», Испания









В шорт-лист в номинации «Лучший документальный фильм» вошли 15 фильмов из 159. Будущими претендентами на «Оскар» стали неигровые картины:





Advocate

«Акварель»

«Американская фабрика»

«Аполлон-11»

«Аполло»

«Большой хак»

«Для Самы»

«Край демократии»

Maiden

«Нация одного ребенка»

«Пещера»

«Полуночная семья»

«Самая большая маленькая ферма»

«Снести большой дом»

«Страна меда»





Шорт-листы остальных секций «Оскара» можно посмотреть тут.





Напомним, что номинанты на премию «Оскар» станут известны уже 13 января 2020 года: в каждой категории останется по 5 фильмов. Сама 92-я церемония вручения наград премии «Оскар» за достижения в области кинематографии состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.



