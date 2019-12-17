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Белорусский фильм о женской колонии выбыл из оскаровской гонки

Картина «Дебют» Анастасии Мирошниченко про театр в женской колонии в Гомеле, выдвинутая от Беларуси на «Оскар» сразу в двух категориях — «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший документальный фильм», — не попала в шорт-лист, то есть короткий список премии.

Об этом сегодня ночью на своем сайте сообщила Американская киноакадемия, пишет afisha.tut.by

Кадр из фильма: предоставлено режиссером

В секцию «Лучший фильм на иностранном языке» отобрали 10 фильмов из 93. Участие в оскаровской гонке продолжат вот какие ленты:

«Раскрашенная птица», Чехия
«Правда и справедливость», Эстония
«Отверженные», Франция
«Оставшиеся», Венгрия
«Страна меда», Северная Македония
«Дылда», Россия 
«Тело Христово», Польша
«Атлантика», Сенегал
«Паразиты», Южная Корея 
«Боль и слава», Испания 


В шорт-лист в номинации «Лучший документальный фильм» вошли 15 фильмов из 159. Будущими претендентами на «Оскар» стали неигровые картины:

Advocate
«Акварель»
«Американская фабрика»
«Аполлон-11»
«Аполло»
«Большой хак»
«Для Самы»
«Край демократии»
Maiden
«Нация одного ребенка»
«Пещера»
«Полуночная семья»
«Самая большая маленькая ферма»
«Снести большой дом»
«Страна меда»

Шорт-листы остальных секций «Оскара» можно посмотреть тут.

Напомним, что номинанты на премию «Оскар» станут известны уже 13 января 2020 года: в каждой категории останется по 5 фильмов. Сама 92-я церемония вручения наград премии «Оскар» за достижения в области кинематографии состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.
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