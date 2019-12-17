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Снова здорово! В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.


Свою позицию он озвучил во время разговора с писателем и общественным деятелем Олжасом Сулейменовым. Тот заявил, что "название Алма-Ата более масштабное и понятное. Звучит широко, в нем точное историческое содержание. Алматы - название для очень узкого круга людей".

Позднее советник Токаева Ерлан Карин уточнил агентству ТАСС, что, по мнению президента, идея о переименовании Алматы может обсуждаться только с учетом мнения подавляющего большинства жителей города. При этом сейчас необходимо сконцентрироваться на более актуальных задачах развития города.

Алма-Ата была переименована в Алматы в 1993 году.

23 марта Токаев подписал поправки в конституцию о переименовании столицы Казахстана Астаны в город Нур-Султан — в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
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