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В Ираке обнаружено массовое захоронение более 640 человек

Массовое захоронение, в котором покоятся тела 643 мирных жителей, обнаружено вблизи иракского города Эль-Фаллуджа в провинции Анбар.


Как передает ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya.

Братская могила, которая датируется 2016 годом, когда этот регион страны контролировали боевики террористической группировки ИГ, найдена в районе Эс-Саклявия в 5 км к северу от Эль-Фаллуджи. Как полагают представители местных властей, погребенные в ней, скорее всего, являются выходцами из племени "аль-мухамда". Тогда все они бесследно пропали, и до сих никто ничего не знал об их судьбе, пишет ru.oxu.az/

В числе жертв этой расправы были дети.
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