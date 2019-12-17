В Ираке обнаружено массовое захоронение более 640 человек





Как передает ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya.





Братская могила, которая датируется 2016 годом, когда этот регион страны контролировали боевики террористической группировки ИГ, найдена в районе Эс-Саклявия в 5 км к северу от Эль-Фаллуджи. Как полагают представители местных властей, погребенные в ней, скорее всего, являются выходцами из племени "аль-мухамда". Тогда все они бесследно пропали, и до сих никто ничего не знал об их судьбе, пишет ru.oxu.az/





В числе жертв этой расправы были дети.







