



Утверждается, что экс-модель Мэри Чивенга мешала оказанию медпомощи своему 63-летнему супругу, когда его привезли в ЮАР летом этого года.





"Мэрри (Чивенга) также обвиняется в том, что незаконно вынула катетер из вице-президента Чивенги, что вызвало кровотечение", - отмечает издание.





Причем женщина была арестована в минувшую субботу по совсем другому обвинению – в финансовом мошенничестве, а покушение на убийство ей было инкриминировали в понедельник. Уточняется, что супруги проживают раздельно, однако официально не разведены. Суд в Хараре постановил оставить Мэрри Чивенга под стражей минимум до 30 декабря.





Экс-главком войсками обороны Зимбабве Чивенга фактически командовал военной операцией в ноябре 2017 года, в результате которой был свергнут президент страны Роберт Мугабе. В конце 2017-го Чивенга был назначен вице-президентом.



