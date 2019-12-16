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Супругу первого вице-президента Зимбабве обвинили в попытке его убийства

Жену первого вице-президента Зимбабве Константина Чивенга обвинили в попытке его убийства, передает издание New Zimbabwe со ссылкой на обвинение.


Утверждается, что экс-модель Мэри Чивенга мешала оказанию медпомощи своему 63-летнему супругу, когда его привезли в ЮАР летом этого года.

"Мэрри (Чивенга) также обвиняется в том, что незаконно вынула катетер из вице-президента Чивенги, что вызвало кровотечение", - отмечает издание.

Причем женщина была арестована в минувшую субботу по совсем другому обвинению – в финансовом мошенничестве, а покушение на убийство ей было инкриминировали в понедельник. Уточняется, что супруги проживают раздельно, однако официально не разведены. Суд в Хараре постановил оставить Мэрри Чивенга под стражей минимум до 30 декабря.

Экс-главком войсками обороны Зимбабве Чивенга фактически командовал военной операцией в ноябре 2017 года, в результате которой был свергнут президент страны Роберт Мугабе. В конце 2017-го Чивенга был назначен вице-президентом.
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