







Президент 13 декабря говорил о том, что серьезной проблемы с оттоком врачебных кадров из Беларуси нет. Однако количество вакансий для медиков немалое. В общереспубликанском банке вакансий почти 3000 запросов по должности врач, столько же ищут и медсестер. Больше 90% вакансий на должность врача предлагают зарплату меньше 1000 рублей.





Самая маленькая сумма, которую обещают платить доктору, - 82 рубля 50 копеек. Такая зарплата не единична: столько предлагают за четверть ставки детскому хирургу в могилевской поликлинике, рентгенологу в гомельской больнице, дерматовенерологу в кожвендиспансере в Барановичах. Список можно продолжать…





Некоторые вакансии с такой заработной платой числятся в банке с 2016 года, но по-прежнему обновляются. Больше всего предлагают потенциальному анестезиологу-реаниматологу в одной из минских больниц. В расчетнике «грязными» специалист увидит от двух тысяч рублей.





Почему оказывается столько свободных мест в медицинской сфере, когда только белорусские вузы выпускают специалистов тысячами ежегодно? Только Белорусский государственный медицинский университет выпускает больше 1200 врачей в год (кстати, около 170 из которых - иностранцы). Также медиков готовят в Витебске, Гродно, Гомеле.





Наборы на бюджетную форму обучения в БГМУ растут, а платников поступает меньше. В этом учебном году в медицинский набирали 615 бюджетников. Из них 295 по целевому направлению - это значит, что студенты учатся бесплатно, но потом отрабатывают пять лет в организации, которая оплачивает обучение. На платное в БГМУ набирали 295 человек. Год назад бюджетников и целевиков было меньше, а платников больше.





По данным Министерства здравоохранения, с начала этого года из Беларуси уехали для работы за рубежом около 200 врачей, 20 человек вернулись. Год назад 158 человек уехали, а 40 вернулись.









Сложная ситуация с нехваткой и оттоком врачей и в Польше. Польские доктора за зарплатами едут в Германию. Польше приходится решать проблему, и там зовут к себе белорусских и украинских врачей. Поляки даже предлагают поправки в закон, которые смогли бы упростить трудоустройство иностранных медиков: чтобы белорусскому доктору в Польше не пришлось подтверждать диплом, а будет достаточно сдать квалификационный экзамен в клинике.





- Нам очень нужны кадры, в особенности врачи, уже готовые к работе, - констатировал пару месяцев назад глава Польской едерации больниц Ярослав Федоровский.





В Польше проводилось анонимное анкетирование о зарплатах медиков. Начинающий врач там зарабатывает минимум 1800 белорусских рублей в эквиваленте, а врач с 10-летним стажем - от 3200 рублей. Для сравнения: по данным Белстата, в среднем белорусские медики в сентябре получили 936 рублей до всех вычетов.