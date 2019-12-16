По данным правоохранителей, организатором группировки был житель Могилева, представитель народности рома. Он приобрел частный дом в Подмосковье и оборудовал там лабораторию для производства метадона.





Правоохранители двух стран совместно задержали в Московской области организатора группы и его соучастника. Было изъято больше 14 килограммов метадона, больше 100 кг химических веществ и прекурсоров и оборудование для производства наркотика.





Стоимость изъятого метадона на черном рынке составила бы больше 1,5 млн долларов.





Против задержанных возбуждено уголовное дело об изготовлении и распространении наркотиков в крупном размере в составе группы по ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ. Им грозит до 20 лет лишения свободы.



