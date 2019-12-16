Перестал бить только тогда, когда устал. По ужасному убийству в Калинковичах вынесен приговор
В Калинковичах пьяные разборки закончились смертью мужчины. Судмедэксперты насчитали на его теле 32 удара в область груди, которые повлекли за собой сломанные ребра с обеих сторон, разрыв печени и легкого. Впрочем, алкоголь в крови погибшего зашкаливал — 4.6 промилле, что, по словам специалистов, близкая к смертельной доза.
Газета «Жыццё Палесся» сообщила подробности трагедии. В тот вечер конфликт начался из-за подруги убитого, он приревновал ее к собутыльнику. Слова за слово, и мужчины пустили в ход кулаки. Обвиняемый говорит, что ударил друга не более восьми раз, судмедэксперты придерживаются другого мнения — они насчитали на теле 32 удара. Если бы собутыльники вызвали скорую помощь, то у медиков был шанс спасти мужчину, однако этого никто не сделал.
Мужчине вынесли приговор. За убийство, совершенное с особой жестокостью, он приговорен к 16 годам колонии усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
18:31 16/12/2019
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