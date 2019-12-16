Перестал бить только тогда, когда устал. По ужасному убийству в Калинковичах вынесен приговор

В Калинковичах пьяные разборки закончились смертью мужчины. Судмедэксперты насчитали на его теле 32 удара в область груди, которые повлекли за собой сломанные ребра с обеих сторон, разрыв печени и легкого. Впрочем, алкоголь в крови погибшего зашкаливал — 4.6 промилле, что, по словам специалистов, близкая к смертельной доза.