В интервью TUT.BY гендиректор Оперного Александр Петрович объяснил позицию театра в этом вопросе.





Панджавидзе первым сообщил о грядущем увольнении в интервью «Нашай Ніве».





— З дырэктарам тэатра Аляксандрам Пятровічам у нас была вусная дамова. Я працую з дому. Зараз я працую толькі над адной пастаноўкай, операй «Набука», таму з дому мне працаваць прасцей, тут больш магутны камп’ютар, чым у тэатры. І вось сёння (13 декабря. — Прим. TUT.BY) мне тэлефануюць. «А вы дзе?» — пытаюцца. Я здзівіўся: «Як дзе? Дома». Тады ў мяне папрасілі дакумент, які пацвердзіць, што ёсць прычына, па якой я адсутнічаю на працы. Я сказаў, што бальнічнага ў мяне няма, на што мне адказалі, што ў такім выпадку афармляюць мне прагулы і звальняюць за гэта.





— У вас была устная договоренность с Панджавидзе о его отсутствии на работе? — спросил TUT.BY у Александра Петровича.





— Нет конечно. Он пришел ко мне и сказал: «Я болею». На что я ему ответил: «Хорошо, болейте». Позже он сам мне позвонил по каким-то вопросам. «Вы очень долго отсутствуете. Надо какие-то официальные документы предоставить», — сказал я ему. «Хорошо, я предоставлю», — ответил мне Панджавидзе.





Представил сначала один больничный лист. А затем второй, который и вызвал у нас сомнения по поводу его действительности. Мы запросили [информацию] в медицинском учреждении, которое выдало этот лист. Нам официально ответили, что больничного Панджавидзе не выдавали и не регистрировали. На основании этого документа мы приняли решение, что это прогулы. Главный режиссер был уволен за них.





Кроме того, наш театр и медицинское учреждение направили письмо в УВД Центрального района с просьбой дать правовую оценку действиям господина Панджавидзе, который предоставил фиктивный документ.









— В пятницу пресс-служба театра сообщила TUT.BY, что «Михаил Александрович Панджавидзе находится на больничном, но приказ о его увольнении за прогулы по статье Трудового кодекса подписан».





— Не располагаю информацией, находится ли он на больничном. Если это так, его увольнение продлится на срок действия его больничного. Все в рамках действующего законодательства.





— С учетом того, что Панджавидзе уходит, вы планируете искать другого главного режиссера или эта должность пока будет вакантной?





— На сегодняшний день могу только сказать, что у нас объявлен конкурс по главному дирижеру (должность остается вакантной после ухода Виктора Плоскины. — Прим. TUT.BY). Возможно, конкурс будет объявлен по главному режиссеру. Но я пока не готов ответить на этот вопрос. В любом случае, режиссер [формально] на месте. Когда он уйдет, будем принимать решение.





— Когда в 2009 году уходил Елизарьев, предыдущее руководство очень быстро начало снимать с репертуара его спектакли. Панджавидзе уходит. Его спектакли останутся в репертуаре?





— Вопрос, снимать или не снимать спектакль, решает не директор, а художественный совет. Есть два критерия. Самый главный — зрительский интерес. Это естественно. Если спектакль не вызывает интереса, он приносит больше затрат.





Второй критерий — изношенность декораций, костюмов, отсутствие по тем или иным причинам исполнителей на ведущие партии. Тогда худсовет решает, что делать с этим спектаклем: либо осуществить новую редакцию, либо что-то другое.





Поэтому я не могу однозначно сказать, будут они идти в репертуаре или нет. Моя задача как директора — сохранить тот репертуар, который пользуется популярностью у зрителей.





Но вопрос, идти спектаклю или не идти, — это вопрос художественного совета. Директор действует на основании его решения и решения технического совета, который определяет техническую сторону медали. Только после этого директор издает соответствующий приказ. «Хочу снять — хочу оставить» — не функция директора.









— Тем не менее на апрель 2020 года планировалось восстановление оперы «Набукко», которую ставил Панджавидзе.





— Восстановить его на данный момент довольно сложно. К сожалению, у нас нет ни чертежей, ни схем. Кроме того, сейчас я изучаю документы, на основании чего этот спектакль был списан и ушел из репертуара. Не хочу основываться на разговорах, мне нужны документы.





Поскольку сейчас не можем поставить этот спектакль, худсовет принял идею Нины Ломанович, [главного хормейстера театра] — показать эту оперу в концертном исполнении на оперном фестивале в Несвиже. На открытых площадках известных форумов постоянно идут показы в таком формате, это общемировая практика.