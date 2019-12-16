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Ждем сигнала: в МВД не могут сказать, когда же шенген подешевеет до 35 евро

Соглашение об облегчении визовых формальностей Беларуси с Евросоюзом полностью согласовано белорусской стороной.


Со стороны Республики Беларусь завершены все процедурные вопросы, связанные с подписанием Соглашения об облегчении визовых формальностей и соглашения о реадмиссии, сообщил Sputnik начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

"В настоящее время мы ждем соответствующего сигнала со стороны Европейской комиссии для того, чтобы физически и юридически подписать это соглашение, провести все государственные процедуры по ратификации обоих соглашений, обменяться ратификационными грамотами", ― сказал Бегун.

Фактически есть убежденность, что в следующем году оба соглашения вступят в силу для Республики Беларусь и стран Европейского союза, добавил собеседник.

"И тогда одним из основных пунктов данного соглашения является уменьшение стоимости шенгенских виз до 35 евро и возможности гражданам подавать документы как в посольства, так и через визовые центры", ― уточнил Бегун.


Период пребывания на территории стран ЕС останется прежним, но увеличится количество категорий граждан Беларуси, которые смогут получать долгосрочные шенгенские визы со сроком действия 1, 2 года и до 5 лет, добавил представитель МВД.
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