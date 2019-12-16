



Алексей Бегун. Со стороны Республики Беларусь завершены все процедурные вопросы, связанные с подписанием Соглашения об облегчении визовых формальностей и соглашения о реадмиссии, сообщил Sputnik начальник Департамента по гражданству и миграции МВД





"В настоящее время мы ждем соответствующего сигнала со стороны Европейской комиссии для того, чтобы физически и юридически подписать это соглашение, провести все государственные процедуры по ратификации обоих соглашений, обменяться ратификационными грамотами", ― сказал Бегун.





Фактически есть убежденность, что в следующем году оба соглашения вступят в силу для Республики Беларусь и стран Европейского союза, добавил собеседник.





"И тогда одним из основных пунктов данного соглашения является уменьшение стоимости шенгенских виз до 35 евро и возможности гражданам подавать документы как в посольства, так и через визовые центры", ― уточнил Бегун.









Период пребывания на территории стран ЕС останется прежним, но увеличится количество категорий граждан Беларуси, которые смогут получать долгосрочные шенгенские визы со сроком действия 1, 2 года и до 5 лет, добавил представитель МВД.











