В Минсктрансе появились "чистильщики". Кто это такие?

Зачем он Минсктрансу?





Суть профессии – очищать столбы на участках вдоль дорог от листовок с рекламой. За состояние опор контактной сети вдоль дорог отвечает Минсктранс. Именно там чаще всего появляются объявления с «незаконной» рекламой, пишут в газете.





Профессия «чистильщик» появилась на предприятии в 2019 году (и сразу 9 штатных единиц!). Чистильщики ежедневно обходят участки вдоль дорог и очищают опоры от несанкционированной рекламы. Им помогают электромонтеры контактной сети и вспомогательные рабочие.





– Сотрудникам филиала приходится очищать опоры от рекламных объявлений, на что расходуются значительные финансовые и трудовые ресурсы, – рассказал заместитель директора филиала Минсктранса «Служба энергохозяйства» Николай Тюнин. – Клеевые составы, используемые при наклеивании объявлений, имеют такой химический состав, что очистить опору бывает невозможно, приходится ее перекрашивать.





Стоимость очистки одной опоры около 7 рублей.









А как сражаются с незаконной рекламой?

Оказывается, у «Минсктранса» есть договор с «Белтелекомом»: на номера из объявлений на столбах идет рассылка СМС с предупреждением о нарушении закона о рекламе.





Кроме того, сотрудники организации иногда сами звонят по указанным номерам под видом потенциальных клиентов. Однако распространители «незаконной» рекламы отказываются говорить, где их можно найти.