В Минсктрансе появились "чистильщики". Кто это такие?
В этом году в одном из филиалов «Минсктранса» появилась официальная должность «чистильщик», сообщает газета «Транспортник столицы».
Зачем он Минсктрансу?
Суть профессии – очищать столбы на участках вдоль дорог от листовок с рекламой. За состояние опор контактной сети вдоль дорог отвечает Минсктранс. Именно там чаще всего появляются объявления с «незаконной» рекламой, пишут в газете.
Профессия «чистильщик» появилась на предприятии в 2019 году (и сразу 9 штатных единиц!). Чистильщики ежедневно обходят участки вдоль дорог и очищают опоры от несанкционированной рекламы. Им помогают электромонтеры контактной сети и вспомогательные рабочие.
– Сотрудникам филиала приходится очищать опоры от рекламных объявлений, на что расходуются значительные финансовые и трудовые ресурсы, – рассказал заместитель директора филиала Минсктранса «Служба энергохозяйства» Николай Тюнин. – Клеевые составы, используемые при наклеивании объявлений, имеют такой химический состав, что очистить опору бывает невозможно, приходится ее перекрашивать.
Стоимость очистки одной опоры около 7 рублей.
А как сражаются с незаконной рекламой?
Оказывается, у «Минсктранса» есть договор с «Белтелекомом»: на номера из объявлений на столбах идет рассылка СМС с предупреждением о нарушении закона о рекламе.
Кроме того, сотрудники организации иногда сами звонят по указанным номерам под видом потенциальных клиентов. Однако распространители «незаконной» рекламы отказываются говорить, где их можно найти.
Источник: citydog.by
15:26 16/12/2019
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