Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Минсктрансе появились "чистильщики". Кто это такие?

В этом году в одном из филиалов «Минсктранса» появилась официальная должность «чистильщик», сообщает газета «Транспортник столицы».

Зачем он Минсктрансу? 

Суть профессии – очищать столбы на участках вдоль дорог от листовок с рекламой. За состояние опор контактной сети вдоль дорог отвечает Минсктранс. Именно там чаще всего появляются объявления с «незаконной» рекламой, пишут в газете.

Профессия «чистильщик» появилась на предприятии в 2019 году (и сразу 9 штатных единиц!). Чистильщики ежедневно обходят участки вдоль дорог и очищают опоры от несанкционированной рекламы. Им помогают электромонтеры контактной сети и вспомогательные рабочие.

– Сотрудникам филиала приходится очищать опоры от рекламных объявлений, на что расходуются значительные финансовые и трудовые ресурсы, – рассказал заместитель директора филиала Минсктранса «Служба энергохозяйства» Николай Тюнин. – Клеевые составы, используемые при наклеивании объявлений, имеют такой химический состав, что очистить опору бывает невозможно, приходится ее перекрашивать.

Стоимость очистки одной опоры около 7 рублей.


А как сражаются с незаконной рекламой?

Оказывается, у «Минсктранса» есть договор с «Белтелекомом»: на номера из объявлений на столбах идет рассылка СМС с предупреждением о нарушении закона о рекламе.

Кроме того, сотрудники организации иногда сами звонят по указанным номерам под видом потенциальных клиентов. Однако распространители «незаконной» рекламы отказываются говорить, где их можно найти.
Источник: citydog.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.
Павел Севярынец
20 СНЕЖНЯ 18.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Анатолий Шумченко
Беларусь - это навсегда!
Тацяна Грачанікава
Новая выстава турэмных малюнкоў


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru