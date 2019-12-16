Не до жиру: белорусы тратят на кафе почти меньше всех в Европе
На посещение кафе и ресторанов у жителей Беларуси уходит всего 2,8 процента доходов. Меньше только у румынов и молдаван.
Покупка продуктов питания занимает самую весомую долю в семейных бюджетах жителей Украины, Казахстана, Молдовы (44-50% всех расходов). Беларусь в списке из 40 стран на 35-м месте. Россия – на 31-м (расходы на питание здесь составляют 30,2%)
Меньше всего доля расходов на питание у жителей Люксембурга, Нидерландов и Великобритании.
При составлении рейтинга были проанализированы бюджеты домохозяйств (по информации национальных статистических служб). Расходы на питание, включая безалкогольные напитки, приведены для среднестатистической семьи по итогам 2018 г., в ряде стран ввиду отсутствия статистики - за предыдущие годы.
Как правило, чем ниже доля расходов на еду, тем выше уровень жизни в стране, т.е. тем больше трат не связано с удовлетворением физиологических потребностей (питание вне дома, путешествия, образование, развлечения и пр.)
Примечательно, что при этом в рейтинге влиятельности стран мира Беларусь улучшила свои позиции.
Источник: thinktanks.by
14:59 16/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение