На уловки злоумышленников еще в сентябре попались работники двух гомельских магазинов. Сначала заведующая точкой по продаже косметики перевела неизвестным 600 рублей, а затем счет их банковской карты на 1250 рублей пополнили реализаторы одежды, посуды и декора для дома.





Сыщики Гомеля установили личности подозреваемых. Однако к тому моменту они уехали из Беларуси.





Когда предполагаемые аферисты вернулись в Минск, их задержали во время заселения в съемную квартиру.









Мошенники использовали одну схему «развода»: они представлялись директорами торговых сетей, которым принадлежали магазины, и требовали у персонала перевести деньги на покупку рекламного оборудования.