Убийство 19-летней давности в Докшицах: начинают судить третьего обвиняемого
Преступление в отношении жены бывшего председателя Докшицкого райисполкома более 15 лет было в категории так называемых "глухарей", раскрыть его удало благодаря современным ДНК-технологиям.
Витебский областной суд 16 декабря начнет рассмотрение уголовного дела в отношении третьего обвиняемого в убийстве жены бывшего председателя Докшицкого райисполкома, которое было совершено 19 лет назад.
Третий фигурант дела об убийстве, которое было совершено в Докшицах в 2000 году, был долгое время в бегах, его задержали и экстрадировали из России в Беларусь для привлечения к уголовной ответственности.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц).
Первый суд по делу об этом убийстве начался весной этого года. Коллегия по уголовным делам Витебского райисполкома приговорила двоих минчан к 17 годам лишения свободы каждого.
Жена бывшего председателя Докшицкого райисполкома была убита с особой жестокостью 2000 году, пока ее муж находился в командировке за пределами страны.
Злоумышленники совершили дерзкое нападение на коттедж, ее пытали, требовали денег, вынесли из дома около 3 тысяч долларов.
Источник: sputnik.by
10:15 16/12/2019
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