Будет ли Беларусь претендовать на "польское золото"?

Интересно, что значительная часть этого золота уже побывала в Бресте.





В письме в редакцию "Вечернего Бреста" эту тему поднял бывший прокурор Ивановского района, еще во время государственной службы занявшийся плодотворной краеведческой работой. Анатолий ДЕНИСЕЙКО обосновывает свое видение проблемы:





- После окончания Первой мировой войны и советско-польской войны в 1921 году на основании Рижского мирного договора белорусские земли подверглись очередному разделу. Значительная часть исконных белорусских земель была присоединена к Латвии, Литве и России. Западная Беларусь (нынешние Брестская и Гродненская области и часть Минской) вошла в состав Польши, площадь этих земель составляла свыше 100 тысяч кв. км. Западная Беларусь находилась в составе Польши до сентября 1939 года. Трудолюбивые белорусы вносили свою весомую лепту в польскую казну. Как утверждают историки, наш несвижский магнат Радзивилл, представитель княжеского рода, одного из самых богатых в Европе, свои золотые запасы хранил в банках Варшавы. Накануне Второй мировой войны Польша все золото страны перевела в лондонские банки. В наши дни Англия возвращает Польше 100 тонн золота. Несомненно, в этом золотом запасе есть доля тружеников Западной Беларуси. Брестский и Гродненский облисполкомы, как правопреемники, могут ставить перед Польшей вопрос о возврате их доли в золотом запасе.





В 1921-1939 годах Западная Беларусь, вошедшая в дальнейшем в состав БССР, занимала площадь около 112 тысяч кв. км (23 % от общей территории Речи Посполитой), в ней проживало 4,6 миллиона человек (11 % от населения страны).





Польское золото в Бресте





Анатолий Денисейко упускает из вида важное обстоятельство: золотовалютные резервы довоенной Польши были переправлены в Великобританию не до начала Второй мировой войны, а в ходе неё. И одним из перевалочных пунктов «польского» золота был Брест-над-Бугом. 7 сентября 1939 года в Брест прибыл фактический глава государства маршал Эдвард Рыдз-Смиглы, затем приехали практически все министры правительства во главе с премьер-министром Фелицианом Славой-Складовским.





Но ещё до этого в Брест (и в ряд других восточных городов) из Варшавы был направлен золотой запас Польши.





Основатель и владелец первой и единственной в России официальной кладоискательской конторы Владимир ПОРЫВАЕВ посвятил довоенному золоту Польши специальное исследование. В частности, он пишет:





- 4 сентября 1939 года (нападение на Польшу Германия существила 1 сентября) польское руководство приняло решение об эвакуации золотовалютных резервов, находящихся в хранилище Банка Польского в Варшаве, в восточные воеводства, в том числе и Брест. 9 сентября, после того, как стало известно, что немецкое наступление сдержать не удастся, золото направили на границу с Румынией, в город Снятын. Именно туда отправились автомобильные и железнодорожные транспорты из Бреста, Замостья и Люблина. С этого момента за эвакуацию отвечали бывший руководитель польской разведки Игнаций Матушевский и министр промышленности Хенрик Флояр-Райхман. Кстати, во время движения конвоя одним из автобусов с золотом управляла супруга Матушевского, первая олимпийская чемпионка в истории польского спорта, обладательница золотой медали на IX Олимпийских играх в Амстердаме 1928 года Халина Конопацка.





Загадкой остается такой факт. В ночь на 13 сентября (кстати, еще до вступления Красной армии на территорию Западной Белоруссии) золото было погружено в специальный железнодорожный состав и пересекло польско-румынскую границу. Однако незадолго до этого из транспорта, следовавшего из Бреста, по распоряжению главнокомандующего Рыдз-Смиглого было выгружено 70 ящиков на сумму 22 миллиона злотых (четверть всего золотого запаса). Правда, и эта часть впоследствии пересекла границу.





В беседе с журналистом «Вечерки» Владимир Порываев не исключил возможность, что часть золотых слитков, которые сегодня возвратила себе Польша, некоторое время находились в Бресте: «Все, что связано с золотом, тщательно конспирируется. Но если это действительно «довоенное» польское золото, то наверняка оно прошло через Брест. А идея о том, что на часть этого драгметалла может претендовать Беларусь, мне очень нравится. В конце концов, ведь и мы внесли туда свою лепту. Правда, мир изменился, и доказать свою правоту будет очень сложно, если возможно. Но ничего не получается у тех, кто ничего не делает».





Что на кону





Возвращенные Польше 100 тонн золота сегодня оцениваются примерно в 4,7 миллиарда долларов США. При этом, как утверждает польская пресса, это только половина из того, что хранилось с 1939 года в лондонских банках. В последние годы многие государства начали наращивать свои золотовалютные резервы именно в Лондоне, причем хранить драгметалл у себя дома. В 1987 году ведущие золотодобывающие компании и их партнеры создали Всемирный совет по золоту (World Gold Council (WGC)). По данным организации, на начало декабря этого года наибольшим государственным запасом золота в мире обладают США 8133,5 тонны, и все хранят у себя. Пятое место у России - 2252,3 тонны, которые также хранятся исключительно в стране. По данным WGC, в Нацбанке РБ хранится 51,8 тонны злата, что по цене составляет почти 29 % всех золотовалютных резервов страны, оцененных в целом в 9,15 миллиарда долларов. Для сравнения: Украина имеет 24,6 тонны, Польша - 228,6 тонны золота.





А был ли «мальчик»?





В Брест в первые дни сентября 1939 года перевезли не только часть золота в слитках, монеты и банкноты из Национального банка Польши. Сюда стекались ценности из ближайших городов. Польский историк Йозеф Гереш буквально по часам восстановил оборону Брестской крепости в 1939 году и предшествующие ей события в книге «Твердыня непокоренная». Он, в частности, пишет, что сразу после прибытия в Брест Рыдз-Смиглого 7 сентября генералом Франтишеком Клеебергом (его войска организовали оборону крепости 13-17 сентября) был обеспечен вывоз золота из Седльце, хранилища (форта?) и банка Бреста.





В начале 80-х автор этих строк получил квартиру в Ковалевке, в то время представляющей собой частную застройку. В частых разговорах со старожилами всплывала легенда о том, что на железнодорожных путях, рядом с современным рынком, в сентябре 1939 года немецкие летчики разбомбили два вагона. После этого возле насыпи местные жители нашли кучи купюр польских денег и несколько мешков с серебряными монетами. В это поверить сложно - легенда и есть легенда. Но спустя некоторое время, увлекшись собиранием монет, польские серебряные «кругляши» ценой 2, 5 и 10 злотых получил именно от жителей бывших деревень Ковалевка и Пугачевка. Совпадение?





А если помечтать?





О перспективах получения от Польши «кусочка» довоенного золота начальник Главного управления Национального Банка РБ по Брестской области Иван ПАЦОВСКИЙ ответил с присущим юмором:





- Представьте, что вы испекли пирог, я прихожу к вам без приглашения и с ходу требую кусочек. В лучшем случае вы меня выгоните, не надавав тумаков. А если серьезно, все претензии на это золото - нонсенс. По крайней мере, должны быть документы, подтверждающие, что именно эта часть золотого запаса создана за счет населения Западной Беларуси. Их нет. Скажу более. 22 июня 1941 года, когда в город вошли гитлеровцы, сотрудники нашего банка сумели эвакуировать ценности. Но и сегодня мы до конца не знаем, куда конкретно, в каком количестве они попали. Что говорить о 39-м годе? Молчу уже о том, что всякая попытка поделить былое «богатство» не очень красива. Это эмоциональная оценка, а юридическая правда состоит в том, что никаких прав на эти драгметаллы у нас нет.





Но есть еще один момент в истории о довоенном «польском золоте». Почему Рыдз-Смиглы на некоторое время «притормозил» отправку части золотого запаса страны из Бреста? Возможно, что не все из 70 ящиков с золотыми слитками и монетами отправились в Румынию, а затем кружным путем в Великобританию. Не будет ничего странного, если несколько из них были схоронены вблизи Бреста. Например, для организации борьбы с врагом. По крайней мере, главный кладоискатель России Владимир Порываев эту тему в разговоре с журналистом аккуратно опустил.





А вдруг?