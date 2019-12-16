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Будет ли Беларусь претендовать на "польское золото"?

В начале декабря информационные агентства распространили информацию о том, что из банка Великобритании в Варшаву, в условиях повышенной секретности, было возвращено 100 тонн золота. Директор Национального банка Польши Адам Глапиньски заявил, что это золото, эвакуированное в 1939 году после нападения Германии на Польшу. И, как считают ряд исследователей, на часть этого драгметалла может претендовать Беларусь.

Будет ли Беларусь претендовать на "польское золото"?
Интересно, что значительная часть этого золота уже побывала в Бресте.

В письме в редакцию "Вечернего Бреста" эту тему поднял бывший прокурор Ивановского района, еще во время государственной службы занявшийся плодотворной краеведческой работой. Анатолий ДЕНИСЕЙКО обосновывает свое видение проблемы:

- После окончания Первой мировой войны и советско-польской войны в 1921 году на основании Рижского мирного договора белорусские земли подверглись очередному разделу. Значительная часть исконных белорусских земель была присоединена к Латвии, Литве и России. Западная Беларусь (нынешние Брестская и Гродненская области и часть Минской) вошла в состав Польши, площадь этих земель составляла свыше 100 тысяч кв. км. Западная Беларусь находилась в составе Польши до сентября 1939 года. Трудолюбивые белорусы вносили свою весомую лепту в польскую казну. Как утверждают историки, наш несвижский магнат Радзивилл, представитель княжеского рода, одного из самых богатых в Европе, свои золотые запасы хранил в банках Варшавы. Накануне Второй мировой войны Польша все золото страны перевела в лондонские банки. В наши дни Англия возвращает Польше 100 тонн золота. Несомненно, в этом золотом запасе есть доля тружеников Западной Беларуси. Брестский и Гродненский облисполкомы, как правопреемники, могут ставить перед Польшей вопрос о возврате их доли в золотом запасе.

В 1921-1939 годах Западная Беларусь, вошедшая в дальнейшем в состав БССР, занимала площадь около 112 тысяч кв. км (23 % от общей территории Речи Посполитой), в ней проживало 4,6 миллиона человек (11 % от населения страны).

Польское золото в Бресте


Анатолий Денисейко упускает из вида важное обстоятельство: золотовалютные резервы довоенной Польши были переправлены в Великобританию не до начала Второй мировой войны, а в ходе неё. И одним из перевалочных пунктов «польского» золота был Брест-над-Бугом. 7 сентября 1939 года в Брест прибыл фактический глава государства маршал Эдвард Рыдз-Смиглы, затем приехали практически все министры правительства во главе с премьер-министром Фелицианом Славой-Складовским.

Но ещё до этого в Брест (и в ряд других восточных городов) из Варшавы был направлен золотой запас Польши.

Основатель и владелец первой и единственной в России официальной кладоискательской конторы Владимир ПОРЫВАЕВ посвятил довоенному золоту Польши специальное исследование. В частности, он пишет:

- 4 сентября 1939 года (нападение на Польшу Германия существила 1 сентября) польское руководство приняло решение об эвакуации золотовалютных резервов, находящихся в хранилище Банка Польского в Варшаве, в восточные воеводства, в том числе и Брест. 9 сентября, после того, как стало известно, что немецкое наступление сдержать не удастся, золото направили на границу с Румынией, в город Снятын. Именно туда отправились автомобильные и железнодорожные транспорты из Бреста, Замостья и Люблина. С этого момента за эвакуацию отвечали бывший руководитель польской разведки Игнаций Матушевский и министр промышленности Хенрик Флояр-Райхман. Кстати, во время движения конвоя одним из автобусов с золотом управляла супруга Матушевского, первая олимпийская чемпионка в истории польского спорта, обладательница золотой медали на IX Олимпийских играх в Амстердаме 1928 года Халина Конопацка.

Загадкой остается такой факт. В ночь на 13 сентября (кстати, еще до вступления Красной армии на территорию Западной Белоруссии) золото было погружено в специальный железнодорожный состав и пересекло польско-румынскую границу. Однако незадолго до этого из транспорта, следовавшего из Бреста, по распоряжению главнокомандующего Рыдз-Смиглого было выгружено 70 ящиков на сумму 22 миллиона злотых (четверть всего золотого запаса). Правда, и эта часть впоследствии пересекла границу.

В беседе с журналистом «Вечерки» Владимир Порываев не исключил возможность, что часть золотых слитков, которые сегодня возвратила себе Польша, некоторое время находились в Бресте: «Все, что связано с золотом, тщательно конспирируется. Но если это действительно «довоенное» польское золото, то наверняка оно прошло через Брест. А идея о том, что на часть этого драгметалла может претендовать Беларусь, мне очень нравится. В конце концов, ведь и мы внесли туда свою лепту. Правда, мир изменился, и доказать свою правоту будет очень сложно, если возможно. Но ничего не получается у тех, кто ничего не делает».

Что на кону


Возвращенные Польше 100 тонн золота сегодня оцениваются примерно в 4,7 миллиарда долларов США. При этом, как утверждает польская пресса, это только половина из того, что хранилось с 1939 года в лондонских банках. В последние годы многие государства начали наращивать свои золотовалютные резервы именно в Лондоне, причем хранить драгметалл у себя дома. В 1987 году ведущие золотодобывающие компании и их партнеры создали Всемирный совет по золоту (World Gold Council (WGC)). По данным организации, на начало декабря этого года наибольшим государственным запасом золота в мире обладают США 8133,5 тонны, и все хранят у себя. Пятое место у России - 2252,3 тонны, которые также хранятся исключительно в стране. По данным WGC, в Нацбанке РБ хранится 51,8 тонны злата, что по цене составляет почти 29 % всех золотовалютных резервов страны, оцененных в целом в 9,15 миллиарда долларов. Для сравнения: Украина имеет 24,6 тонны, Польша - 228,6 тонны золота.

А был ли «мальчик»?


В Брест в первые дни сентября 1939 года перевезли не только часть золота в слитках, монеты и банкноты из Национального банка Польши. Сюда стекались ценности из ближайших городов. Польский историк Йозеф Гереш буквально по часам восстановил оборону Брестской крепости в 1939 году и предшествующие ей события в книге «Твердыня непокоренная». Он, в частности, пишет, что сразу после прибытия в Брест Рыдз-Смиглого 7 сентября генералом Франтишеком Клеебергом (его войска организовали оборону крепости 13-17 сентября) был обеспечен вывоз золота из Седльце, хранилища (форта?) и банка Бреста.

В начале 80-х автор этих строк получил квартиру в Ковалевке, в то время представляющей собой частную застройку. В частых разговорах со старожилами всплывала легенда о том, что на железнодорожных путях, рядом с современным рынком, в сентябре 1939 года немецкие летчики разбомбили два вагона. После этого возле насыпи местные жители нашли кучи купюр польских денег и несколько мешков с серебряными монетами. В это поверить сложно - легенда и есть легенда. Но спустя некоторое время, увлекшись собиранием монет, польские серебряные «кругляши» ценой 2, 5 и 10 злотых получил именно от жителей бывших деревень Ковалевка и Пугачевка. Совпадение?

А если помечтать?


О перспективах получения от Польши «кусочка» довоенного золота начальник Главного управления Национального Банка РБ по Брестской области Иван ПАЦОВСКИЙ ответил с присущим юмором:

- Представьте, что вы испекли пирог, я прихожу к вам без приглашения и с ходу требую кусочек. В лучшем случае вы меня выгоните, не надавав тумаков. А если серьезно, все претензии на это золото - нонсенс. По крайней мере, должны быть документы, подтверждающие, что именно эта часть золотого запаса создана за счет населения Западной Беларуси. Их нет. Скажу более. 22 июня 1941 года, когда в город вошли гитлеровцы, сотрудники нашего банка сумели эвакуировать ценности. Но и сегодня мы до конца не знаем, куда конкретно, в каком количестве они попали. Что говорить о 39-м годе? Молчу уже о том, что всякая попытка поделить былое «богатство» не очень красива. Это эмоциональная оценка, а юридическая правда состоит в том, что никаких прав на эти драгметаллы у нас нет.

Но есть еще один момент в истории о довоенном «польском золоте». Почему Рыдз-Смиглы на некоторое время «притормозил» отправку части золотого запаса страны из Бреста? Возможно, что не все из 70 ящиков с золотыми слитками и монетами отправились в Румынию, а затем кружным путем в Великобританию. Не будет ничего странного, если несколько из них были схоронены вблизи Бреста. Например, для организации борьбы с врагом. По крайней мере, главный кладоискатель России Владимир Порываев эту тему в разговоре с журналистом аккуратно опустил.

А вдруг?
Юрий Рубашевский, "Вечерний Брест"
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