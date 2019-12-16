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С 2020 года убирать подъезды и начислять плату за эту услугу будут по-новому

С 1 января 2020 года первые этажи подъездов в домах, находящихся на обслуживании ЖКХ районов Минска, будут подметать ежедневно, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

— Мы давно рассматривали, анализировали такой вариант, — рассказала начальник отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда МГЖХ Наталья Шевченя. — В каждом районе определены дома, где первые этажи подъездов уже убирают ежедневно. Эксперимент проходит успешно, жалоб стало значительно меньше.


На остальных этажах предусматривается выполнять в месяц от 4 до 8 сухих уборок (в зависимости от высотности дома) и 2 влажные. Но график может корректироваться в меньшую сторону в зависимости от суммы полученных средств на оплату услуг санитарного содержания вспомогательных помещений в конкретном доме, пояснила специалист.

Ожидаются изменения и в расчетах. Согласно новой редакции Жилищного кодекса, с 1 января будущего года уборка МОП будет оплачиваться исходя из общей площади квартиры, а не количества зарегистрированных граждан, как сейчас.
Александр Филиппович
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