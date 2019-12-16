Дело Шеремета: про подозреваемую Юлию Кузьменко сняли фильм
В соцсетях распространяют фильм о детском хирурге и волонтере Юлии Кузьменко, который был показан в программе «Ранок з Україною».
Она работает детским врачом-кардиологом в детской больнице «Охматдет», пишет umoloda.kyiv.ua
По данным следствия Юлия Кузьменко в ночь с 19 на 20 июля 2016 закладывала взрывчатку под автомобиль Subaru, на котором был убит журналист Павла Шеремет.
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Юлии Кузьменко в виде ареста до 8 февраля 2020 года.
08:22 16/12/2019
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