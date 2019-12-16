В Бресте вновь кормили голубей и протестовали против завода АКБ

Как пишет служба информации «БГ», на этот раз участие в традиционном для Бреста мероприятии приняли примерно 100 человек. Была также и молчаливая прогулка по городу.





На площади Ленина в Бресте, на которой даже в выходной день шла подготовка к предстоящим праздникам, 15 декабря вновь прошло традиционное кормление голубей – как протест против построенного в трех километрах от города аккумуляторного завода.





В воскресенье на площади продолжали готовить главную елку





Во вторник 10 декабря в Минске состоялось подведение итогов премии и награждение победителей ежегодной национальной премии белорусских правозащитников за достижения в области прав человека. Кампания против строительства под Брестом аккумуляторного завода АКБ стала лучшей правозащитной инициативой 2019 года. В прошлом году брестские активисты также номинировались на эту премию, но тогда уступили инициативе «Правозащитники против смертной казни».





«Дикий восторг от того, что нас увидели, что нас заметили, что нас оценили. Мы были в желтых кепках, желтых майках, на нас все смотрели и улыбались. Когда мы только вошли, все сразу: «О, это Брест». К награде положена денежная премия – она пойдет на общественную экологическую экспертизу. Это достижение всех брестчан, всего нашего города. Мы получали премию как представители от всего общественного движения против завода. На вручении нам желали, чтобы мы все-таки добились своего и чтобы завод был закрыт», – рассказала на площади активистка Нина Бондаревич.





А 12 декабря в столице в Верховном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы учредителей Брестского областного экологического правозащитного общественного объединения «ЭкоБрест» на отказ главного управления юстиции Брестского облисполкома зарегистрировать объединение.





«Нас опять обвинили в том, что мы в общем-то и не хотели создавать это общественное объединение, якобы не шли на контакт. На самом деле это не так. Мы намерены создать это объединение. Главное препятствие – они не признают наше право защищать людей, которые не являются членами нашего объединения. Все остальное носит стилистический характер и поправимо. Я думаю, в самое ближайшее время мы обновим эти документы, переделаем их в соответстви с этими замечаниями. Название остается прежним. Также мы оставляем за собой право обратится в Комитет ООН по правам человека. Я думаю, что Комитет должен рассмотреть, насколько правомерно власти таким способом ограничили нашу свободу объединяться», – рассказал «БГ» правозащитник Роман Кисляк.





Основной целью деятельности ОО «ЭкоБрест» заявлена помощь, поддержка и широкое привлечение общественности к решению экологических проблем, защита прав и свобод человека, зафиксированных в Конституции Беларуси и международных договорах.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019 году сроки тоже не раз продлевались.









Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляют о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта.





14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис приостановил строительство аккумуляторного завода до устранения выявленных нарушений.

Начиная с 4 марта прошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против завода. За это многих из них не раз задерживали и штрафовали.





Активисты заявляют, что будут выходить на площадь и нести круглосуточное дежурство возле завода, с фото- и видеофиксацией до тех пор, пока предприятие не будет закрыто.



