Украинская православная церковь не готова перенести дату Рождества

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины, передает РБК.





По его словам, тема поднимается не слишком активно, так как пока она скорее не объединяет, а разъединяет общество.





«Следует объяснять людям, что мы отмечаем не дату, а событие — Рождество господа нашего Иисуса Христа», — пояснил священнослужитель.





Он добавил, что особое неодобрение этой идеи встречается на Западной Украине. Как отметил митрополит, в этом вопросе необходимо проводить просветительскую работу.





Рождество отмечается во многих странах мира, разнятся только даты — из-за календарных стилей (юлианского и григорианского). Григорианский календарь появился в Европе в 1582 году, тогда как в России продолжали пользоваться юлианским. В 1918 году григорианский календарь был введен в России, однако православная церковь это решение не одобрила. Поэтому католики и протестанты по всему миру встречают Рождество в ночь с 24 на 25 декабря, а православные — 7 января.