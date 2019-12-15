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Питбуль напал на 25-летнего жителя Бреста и откусил ему тот самый орган

Инцидент произошел 26 октября. Сейчас владельца собаки разыскивают правоохранители.

Как стало известно, инцидент произошел вечером 26 октября в Бресте. На 25-летнего молодого человека напала собака и укусила в область паха. Владелец собаки пытался ее остановить, но питбультерьер не послушался хозяина, передает «Виртуальный Брест».
В результате происшествия парню были причинены телесные повреждения. Медработники сделали молодому человеку операцию и вернули орган на место.


Сейчас правоохранители разыскивают хозяина собаки. Приметы мужчины, который гулял с собакой, - 40-45 лет, рост около 180 см, плотного телосложения, был одет в черные штаны, куртку темного цвета (возможно, с капюшоном) и туфли. Собака пепельного окраса (светлая).
aif.by
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