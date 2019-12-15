Как стало известно, инцидент произошел вечером 26 октября в Бресте. На 25-летнего молодого человека напала собака и укусила в область паха. Владелец собаки пытался ее остановить, но питбультерьер не послушался хозяина, передает «Виртуальный Брест».

В результате происшествия парню были причинены телесные повреждения. Медработники сделали молодому человеку операцию и вернули орган на место.









Сейчас правоохранители разыскивают хозяина собаки. Приметы мужчины, который гулял с собакой, - 40-45 лет, рост около 180 см, плотного телосложения, был одет в черные штаны, куртку темного цвета (возможно, с капюшоном) и туфли. Собака пепельного окраса (светлая).



