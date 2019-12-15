Игорю Макару сообщила 14 декабря во время прямой телефонной линии горожанка Елена Владимировна, пишет Об этом первому заместителю председателя Миноблисполкомасообщила 14 декабря во время прямой телефонной линии горожанка Елена Владимировна, пишет mlyn.by





Дом № 7 на улице Чапаева — двухэтажный, на 12 квартир. В нем нет подвала. В связи с этим разводка труб находится под полом на первом этаже.





— Во время капитального ремонта обнаружили течь в одной из труб, поэтому горячую воду перекрыли. Чтобы заменить трубу, необходимо разрушить пол на кухне в одной из квартир. Хозяин против, так как недавно сделал там дорогостоящий ремонт. Отсутствие горячей воды во всем доме этого молодого человека не беспокоит, ведь он установил у себя бойлер, — говорит Елена Владимировна.





Со слов жительницы Жодино, уже состоялось два суда, на которых рассматривался вопрос о штрафных санкциях по отношению к несговорчивому соседу. Оба — безрезультатно. Также Елена Владимировна, отметила, что в других квартирах на первом этаже дома на ул. Чапаева раньше возникали проблемы с трубами, однако хозяева не упирались, а позволяли сломать свой пол. После замены труб им все восстанавливали.





— Мы не желаем никому зла, штрафов каких-то. Мы просто хотим, чтобы наконец включили горячую воду, — подытожила заявительница.





Игорь Макар поручил взять ситуацию на контроль председателю Жодинского городского исполнительного комитета Дмитрию Заблоцкому, начальнику главного управления юстиции облисполкома Александру Бачило и генеральному директору ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области» Василию Шашку.





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Редакция МЛЫН.BY просит связаться с нами молодого человека из дома № 7 по электронной почте mlynby@mail.ru и рассказать свою позицию по данному вопросу.







