Человек-ДТП? Сын Валерии попал в третью аварию за неделю

Сын Валерии Арсений (справа)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости





«Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то», — написал он, выложив в сторис видео с места очередного ДТП.





При этом молодой человек подчеркнул, что автомобили лишь слегка задели друг друга и участники аварии решили не вызывать сотрудников ГИБДД. По словам Шульгина, его машина получила легкие повреждения. «Только рамку номерную надо поменять», — пояснил он.







