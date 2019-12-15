



Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя местных властей.





"12 пассажиров погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Все пострадавшие уже госпитализированы", - заявил представитель местной полиции.





Автобус направлялся из популярного туристического места Калинчок в центральной части Непала в столицу Катманду. В салоне находились 32 человека.





По данным правоохранителей, авария произошла, когда водитель, перевозивший паломников из индуистского религиозного места в Калинчоуке, потерял управление, автобус упал с высоты около 500 метров. Власти сообщили, что число жертв может увеличиться.



