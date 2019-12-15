Почти треть Канады сделают заповедником?
В течение следующих десяти лет Канада собирается увеличить площадь своего природно-заповедного фонда до 30% территории страны.
Reuters
Об этом говорится в мандате, переданном премьер-министром Канады Джастином Трюдо министру окружающей среды и климатических изменений Джонатану Уилкинсону, сообщает "Громадское".
"Вам предстоит работать с министром рыболовства, океанов и береговой охраны для выполнения амбициозного плана защиты 25% сухопутной территории и 25% морей Канады до 2025 года", — говорится в документе.
По мнению Трюдо, этот план "должен основываться на науке, знании коренных народов и учитывать местные взгляды".
Кроме того, министру окружающей среды поручено "устанавливать пятилетние юридически обязывающие цели по выбросам, которые основаны на рекомендациях экспертов и консультациях с гражданами".
18:09 15/12/2019
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