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Почти треть Канады сделают заповедником?

В течение следующих десяти лет Канада собирается увеличить площадь своего природно-заповедного фонда до 30% территории страны.

Reuters

 Об этом говорится в мандате, переданном премьер-министром Канады Джастином Трюдо министру окружающей среды и климатических изменений Джонатану Уилкинсону, сообщает "Громадское".

"Вам предстоит работать с министром рыболовства, океанов и береговой охраны для выполнения амбициозного плана защиты 25% сухопутной территории и 25% морей Канады до 2025 года", — говорится в документе.


По мнению Трюдо, этот план "должен основываться на науке, знании коренных народов и учитывать местные взгляды".

Кроме того, министру окружающей среды  поручено "устанавливать пятилетние юридически обязывающие цели по выбросам, которые основаны на рекомендациях экспертов и консультациях с гражданами".
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