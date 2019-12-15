



Он пояснил, что 15 декабря артистка отправится на встречу в Ниццу. При этом в декабре у нее также запланировано мероприятие в российской столице. Лавров не стал раскрывать подробности этого события. «Надежда на лучшее — надеемся, что будут концерты и мероприятия, потому что поклонники реально ждут», — добавил он.





Лавров отметил, что на будущее у Ротару нет конкретных планов, которые касаются визитов в Москву. «Это, скажем так, дело ее желания — предложений много есть, очень много», — заявил концертный директор исполнительницы.





Ранее София Ротару выступила на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве. Представители СМИ встретили певицу на выходе из здания «Мегаспорта», чтобы взять у нее комментарий. «Вот оно счастье с моими зрителями! Бесподобный концерт! Я счастлива, как никогда!» — призналась певица.









В 2018 году Ротару отказалась выступать в России из-за военного положения, объявленного на Украине тогдашним президентом Петром Порошенко. В ноябре этого года стало известно о планах артистки вернуться с концертами в Москву. После этого глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что министерство культуры должно иметь инструменты воздействия на артистов, которые критикуют Россию, «но когда нужно заработать — едут». В связи с этим он призвал игнорировать концерты Ротару.