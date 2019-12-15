Фотофакт: самолет упал на загруженную трассу

Фото: кадр из видео





Воздушное судно Piper PA-34 совершило экстренную посадку на трассу в американском городе Финикс, сообщает Daily Mail.





Самолет с двумя людьми на борту приземлился примерно в трех километрах от взлетно-посадочной полосы. Причины произошедшего пока неизвестны.









Самолет упал в районе местного автопарка, отмечает издание. Затем он выкатился на оживленную трассу, повредил несколько транспортных средств, оказавшихся на его пути, и остановился в середине проезжей части.









Городское управление Федеральной авиационной администрации США устанавливает обстоятельства случившегося. В результате инцидента пострадали находившиеся на борту 48-летний пилот и 42-летний пассажир, а также оказались повреждены фюзеляж летательного аппарата и одно крыло.







