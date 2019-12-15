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Фотофакт: самолет упал на загруженную трассу

В результате инцидента пострадали находившиеся на борту пилот и пассажир Самолет совершил аварийную посадку примерно в трех километрах от взлетно-посадочной полосы.

Фото: кадр из видео

Воздушное судно Piper PA-34 совершило экстренную посадку на трассу в американском городе Финикс, сообщает Daily Mail.

Самолет с двумя людьми на борту приземлился примерно в трех километрах от взлетно-посадочной полосы. Причины произошедшего пока неизвестны.


Самолет упал в районе местного автопарка, отмечает издание. Затем он выкатился на оживленную трассу, повредил несколько транспортных средств, оказавшихся на его пути, и остановился в середине проезжей части.


Городское управление Федеральной авиационной администрации США устанавливает обстоятельства случившегося. В результате инцидента пострадали находившиеся на борту 48-летний пилот и 42-летний пассажир, а также оказались повреждены фюзеляж летательного аппарата и одно крыло.
korrespondent.net
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