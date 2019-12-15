СК: оснований выселить покупателей из 8 квартир, приобретенных у мошенников, нет





Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, связанном с продажей недвижимости. Его деталями в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» поделилась официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».









Три женщины и мужчина в возрасте от 42 до 53 лет на протяжении восьми лет (2011–2018) искали доверчивых любителей спиртного, предлагая им поменять квартиру в Минске на жилье в деревне.





Под разными предлогами, в том числе, объясняя, что будут арендовать помещение для хранения товара, мошенники знакомились с будущими жертвами, покупали им спиртное, продукты питания и помогали небольшими суммами денег. Втираясь в доверие, спустя время «доброжелатели» уточняли, нет ли у хозяев желания продать жилье, переехать за город, а разницу в деньгах оставить себе.





Как правило, все поначалу отказывались от сомнительной сделки. Однако новые знакомые убеждали граждан в ее прозрачности и в готовности оказать юридическую помощь и любые консультации. Если оказывалось, что квартира не приватизирована, то все заботы по оформлению мошенники брали на себя, обещая, что новые квадратные метры будут находиться недалеко от столицы.





После проведения сделки и получения денег клиентов перевозили в жилые дома, как правило, стоившие раз в 5–7 дешевле проданных столичных квартир. А чтобы участники сделки не смогли оценить реальное состояние и стоимость приобретаемого жилья, их обильно потчевали спиртным.





К счастью, все потерпевшие остались живы, хотя в материалах уголовного дела есть эпизод, связанный с незаконным лишением свободы собственника, который долго не соглашался на сделку. Его заперли дома, регулярно доставляли спиртное и сигареты. Спустя несколько дней, когда алкоголь заканчивался, просьба осуществить сделку повторялась. Вскоре мужчина согласился на любые условия.





По мнению правоохранителей, за 8 лет обвиняемые провернули не менее восьми операций с недвижимостью.









Одна из участниц криминальной четверки промышляла и другим, не менее экзотическим способом мошенничества. Как установили следователи, с сентября 2015 г. по октябрь 2016 г. она занималась снятием порчи и прочих родовых проклятий. Разумеется, сулила доверчивым одиноким дамам резкое улучшение материального положения, скорое вступление в брак. Средняя стоимость услуги — порядка 200 рублей. В итоге «экстрасенс» заработала около 37 тыс. рублей.





Всем участникам группы в зависимости от степени участия предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК) и незаконном лишении свободы (ч. 1 ст. 183 УК). Они заключены под стражу. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.





По словам официального представителя СК, потерпевшие остались без квартир в Минске, которые были перепроданы добросовестным покупателям.





— Оснований выселить новых владельцев оттуда нет. Единственное, на что могут рассчитывать потерпевшие, — это на возмещение причиненного ущерба самими обвиняемыми, — пояснила Ю. Гончарова.





Следователями наложен арест на имущество мошенников. Но более 40 тыс. рублей — слишком незначительная сумма по сравнению со стоимостью восьми квартир в Минске.











