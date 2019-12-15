Северный магнитный полюс всё быстрее движется от Канады в сторону российского архипелага Новая Земля. Это не только может сделать проблематичным любование северным сиянием с побережья Канады, но и приведёт к искажениям в построении маршрутов. Об этом сообщает Daily Mail.





Северный магнитный полюс, условная точка в северном полушарии Земли, со скоростью, которой ранее не бывало, движется в сторону Сибири. Учёные называют число в почти 50 километров в час, и с момента своего открытия в 1831 году он “пробежал” около 2250 километров. Рекордной скорости Северный магнитный полюс достиг только в 90-е годы прошлого века, а до этого никуда не торопился, преодолевая по 15 километров в год.









Фото © British Geological Survey





Как видно из графика, его “брат-близнец”, Южный полюс, сохраняет примерно одинаковую скорость за период его исследования. Северный же в 2001 году “убежал” из Канады, а в 2018-м пересёк Линию перемены дат. Теперь он продолжает движение в сторону России.





Вероятно, эти изменения связаны с какими-то процессами, происходящими в ядре нашей планеты, но о нём мало что известно. Учёные сообщают, что магнитные поля Земли формируются за счёт сверхнагретого железоникелевого сплава. Расплавленный металл, текучий и раскалённый до 3000 °C, увлекает за собой магнитное поле.





— Мы считаем, что реактивный поток на “верхушке” планеты втянул в себя Северный магнитный полюс, тем самым перетягивая его от Канады к России, — рассказывает доктор Киран Бегган, сотрудник Британской геологической службы, пишет life.ru

Фото © World Magnetic Model





Исследователи добавляют, что такая скорость сохранится до 2025 года, а потом Северный магнитный полюс замедлится. Это было бы неплохо, потому что такая гонка уже вынудила учёных в экстренном порядке выпускать обновлённую версию Всемирной магнитной модели (WMM). Обычно модель обновляется раз в пять лет, и в последний раз это рутинно происходило три с половиной года назад. Однако в 2018 году это пришлось сделать снова.





На WMM основана вся современная навигация — от систем управления морскими судами до карт Google в смартфонах. Для рядового жителя возможные погрешности не так критичны, но вот, к примеру, воздушные и морские суда, положившись на неверные расчёты, могут нарушить границы государств, спровоцировав дипломатический скандал.



