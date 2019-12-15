В Минске в ближайшее время повысится стоимость проезда в городском общественном транспорте. Как пишет TUT.by со ссылкой на Министерство антимонопольного регулирования и торговли, соответствующее решение будет принято в течение недели.

Цена увеличится на 5 копеек. Стоимость проезда в автобусе, троллейбусе и трамвае составит 65 копеек, в метро – 70 копеек. По прогнозам, подорожание произойдет до конца 2019 года, точная дата пока неизвестна.









Последний раз стоимость проезда в Минске увеличивали больше двух лет назад – в ноябре 2017 года. Тогда цена талончика и жетона также поднялась на 5 копеек.





Напомним, ранее решение о повышении стоимости проезда в городском общественном транспорте на 5 копеек приняли во всех регионах страны.



