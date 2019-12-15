Трансплантолог и сенатор Руммо высказался против смертной казни

«Если взять мою позицию, позицию гуманиста и врача, то я выступаю за мораторий на смертную казнь», — подчеркнул Руммо.





Он отметил, что понимает, что к смертной казни приговаривают людей за действительно очень тяжкие и жестокие преступления. И наказание должно быть адекватно совершенному преступлению. Но все же нет полной гарантии того, что осуждают всегда именно виновных.





«Это люди, которые совершают то, что несовместимо с понятием «человек». Это люди, которые совершают то, что даже животные никогда не совершают и не позволяют себе. Тем не менее я за мораторий на смертную казнь по одной простой причине — стопроцентную гарантию того, что не совершена ошибка, дать невозможно», — объяснил Руммо.





Тем не менее даже при таких гарантиях, считает главный трансплантолог страны, нельзя было бы отбирать у человека жизнь.





«Если бы была стопроцентная гарантия, я, исходя из своей профессии, все равно считаю, что лишать человека жизни нельзя. Потому что с лишением человеческой

жизни все заканчивается», — сказал Руммо.









Однако он подчеркнул, что решать вопрос применения или отмены смерной казни в Беларуси все равно может только все общество.





«Моя гражданская позиция состоит в том, что не я решаю — решает народ», — сказал сенатор.





Беларусь — последняя страна в Европе и СНГ, где не отменена смертная казнь или не введен мораторий на нее. С 1990 года в нашей стране расстреляли больше 400 человек.



