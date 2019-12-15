Отмечается, что "они" в единственном числе используется еще с конца XIV века.





Конкурентами победителя были слова "импичмент" и "кэмп".





"Словами года" в предыдущие годы по версии Merriam-Webster:





2018: справедливость;





2017:феминизм;





2016: сюрреалистичный;





2015: суффикс "-изм";





2014: культура.





Между тем почти все другие словари выбрали "Словом года" те, что связаны с экологией и борьбой с глобальным потеплением, пишет interfax.by

Например, Кембриджский словарь назвал лексему upcycling словом года - им описывают производство новых вещей из переработанных материалов.









"Проигравшие" ему кандидаты - все также из экологической повестки: carbon sink ("поглотитель углерода"), compostable ("компостируемый") и preservation ("охрана природы").





Словом 2019 года в английском языке по версии Collins English Dictionary стало выражение climate strike ("климатическая забастовка").





Впервые оно было зарегистрировано издательством в 2015-м после акций протеста в Париже, где проходила конференция по изменению климата. Но в этом году частота его употребления возросла в сто раз - благодаря Грете Тунберг.





В шорт-лист 2019-го вошло и другое слово из лексикона защитников окружающей среды: rewilding (означает возращение той или иной местности в дикое природное состояние), а также influencer (инфлюенсер - человек, оказывающий воздействие на умы через соцсети), deepfake (основанная на искусственном интеллекте методика создания поддельных изображений или видео, которые невозможно отличить от настоящих) и hopepunk (оптимистическое направление сторителлинга, противопоставляемое мрачному антиутопическому grimdark).





"Экологическое" слово становится словом года по версии этого словаря второй год подряд: в 2018 году им стало single-use ("одноразовый", часто применяется к изделиям из пластика), частота употребления которого за пять лет возросла в четыре раза.





В том же ключе выступил и Оксфордский словарь, выбравший своим выражением года climate emergency ("чрезвычайная климатическая ситуация").





В его шорт-лист попали и другие выражения, связанные с глобальным потеплением: climate action ("борьба с изменением климата"), climate crisis ("климатический кризис") и climate denial ("отрицание изменений климата").





Фаворитами Оксфорда в прошлые годы становились toxic (2018, "токсичный", применительно к психологии), youthquake (2017, "большие перемены в обществе и культуре, идущие от молодежи") и post-truth (2016, "постправда").





Со словарем английского языка солидализировалось и норвежское "Слово года", которое выбирает Норвежский лингвистический совет - Klimabrøl ("климатический рев", название акций климатических забастовок в Осло).





Австралийский Словарь Макуари (Macquarie Dictionary) выбрал фразой года cancel culture ("культура отмены") - явление, при котором человека подвергают социальному остракизму ("отменяют") за его проступки.





Немецкое Wort des Jahres от Общества немецкого языка,- старейшие итоги "слов года" в мире, они выходят с 1971 года.









В этом году словом года для немцев стала Respektrente ("уважительная пенсия") - дополнительная пенсия в знак признания трудового вклада тем, чей стаж составляет 35 лет, но при этом их ежемесячное пособие по возрасту не дотягивает до прожиточного минимума.



