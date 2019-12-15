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Американский словарь назвал "They" в единственном числе "Словом 2019 года"

Словарь Merriam-Webster признал словом 2019 года местоимение "они" (they) в единственном числе, которым просят к себе обращаться небинарные люди, не идентифицирующие себя ни мужчиной, ни женщиной, сообщает BBC.

Отмечается, что "они" в единственном числе используется еще с конца XIV века.

Конкурентами победителя были слова "импичмент" и "кэмп".

"Словами года"  в предыдущие годы по версии Merriam-Webster:

2018: справедливость;

2017:феминизм;

2016: сюрреалистичный;

2015: суффикс "-изм";

2014: культура.

Между тем почти все другие словари выбрали "Словом года" те, что связаны с экологией и борьбой с глобальным потеплением, пишет interfax.by
Например, Кембриджский словарь назвал лексему upcycling словом года - им описывают производство новых вещей из переработанных материалов.


"Проигравшие" ему кандидаты - все также из экологической повестки: carbon sink ("поглотитель углерода"), compostable ("компостируемый") и preservation ("охрана природы").

Словом 2019 года в английском языке по версии Collins English Dictionary стало выражение climate strike ("климатическая забастовка").

Впервые оно было зарегистрировано издательством в 2015-м после акций протеста в Париже, где проходила конференция по изменению климата. Но в этом году частота его употребления возросла в сто раз - благодаря Грете Тунберг.

В шорт-лист 2019-го вошло и другое слово из лексикона защитников окружающей среды: rewilding (означает возращение той или иной местности в дикое природное состояние), а также influencer (инфлюенсер - человек, оказывающий воздействие на умы через соцсети), deepfake (основанная на искусственном интеллекте методика создания поддельных изображений или видео, которые невозможно отличить от настоящих) и hopepunk (оптимистическое направление сторителлинга, противопоставляемое мрачному антиутопическому grimdark).

"Экологическое" слово становится словом года по версии этого словаря второй год подряд: в 2018 году им стало single-use ("одноразовый", часто применяется к изделиям из пластика), частота употребления которого за пять лет возросла в четыре раза.

В том же ключе выступил и Оксфордский словарь, выбравший своим выражением года climate emergency ("чрезвычайная климатическая ситуация").

В его шорт-лист попали и другие выражения, связанные с глобальным потеплением: climate action ("борьба с изменением климата"), climate crisis ("климатический кризис") и climate denial ("отрицание изменений климата").

Фаворитами Оксфорда в прошлые годы становились toxic (2018, "токсичный", применительно к психологии), youthquake (2017, "большие перемены в обществе и культуре, идущие от молодежи") и post-truth (2016, "постправда").

Со словарем английского языка солидализировалось и норвежское "Слово года", которое выбирает Норвежский лингвистический совет - Klimabrøl ("климатический рев", название акций климатических забастовок в Осло).

Австралийский Словарь Макуари (Macquarie Dictionary) выбрал фразой года cancel culture ("культура отмены") - явление, при котором человека подвергают социальному остракизму ("отменяют") за его проступки.

Немецкое Wort des Jahres от Общества немецкого языка,- старейшие итоги "слов года" в мире, они выходят с 1971 года.


В этом году словом года для немцев стала Respektrente ("уважительная пенсия") - дополнительная пенсия в знак признания трудового вклада тем, чей стаж составляет 35 лет, но при этом их ежемесячное пособие по возрасту не дотягивает до прожиточного минимума.
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