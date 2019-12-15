Медики: в Беларуси растет уровень травматизма

"В течение последних 5 лет уровень травматизма в Беларуси характеризуется невысоким, но непрерывным ростом", - заявил он.





Так, если в 2014 году первичная заболеваемость по классу травм и отравлений составляла 7 219,6 на 100 тыс населения, то в 2018-м зарегистрировано увеличение ро данному классу заболеваний на 1,7%, пишет interfax.by . Данная тенденция касается как взрослого населения, так и детей, травмы которых выросли на 1,9%.





В структуре травм больше всего случаев приходится на травмы конечностей - 67,7%.





Говоря о причинах повышения травматизма, медики отмечают меняющийся образ жизни взрослых и детей.









"Возникает больше возможностей активно отдыхать: это и тюбинги, и дайвинг, есть даже такой вид травм как укусы ядовитых животных - ядовитых рыб, змей, медуз. Образ жизни, поведение людей при обилии возможностей меняются. И это дает возможность для роста травм", - отметил Линов.









По регионам республики в 2018 году самый высокий травматизм регистрировался в Минске (9 609,5 на 100 тыс населения), Могилевской области (7 704,6 на 100 тыс) и Минской области (7 497,9 на 100 тыс).





Между тем, согласно официальной статистике, более 99% травм взрослого населения не связано с производством.



