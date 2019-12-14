Стартовали продажи «Гарри Поттера» на беларусском языке

О том, что получено согласие правообладателя на перевод и публикацию бестселлера, стало известно в апреле. Перевод произведения выполнила известная беларусская переводчица Елена Петрович. Книга вышла в издательстве «Янушкевіч», пишет reform.by





Презентация издания прошла сегодня в доме книги «Светоч». Книга уже доступна к заказу на сайте издательства.





Планируется, что будут переведены и изданы по-беларусски и все остальные части «Гарри Поттера».