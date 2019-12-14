Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

«Находится в Осетии, но принадлежал Лукашенко»: как продают Mercedes-Benz S-класса

На любопытное объявление в Сети обратил внимание читатель abw.by: "Смотрите, какая машина продается, предыдущий собственник А.Г.Лукашенко"...
1 из 4
И, действительно, на сайте объявлений Avito выставлен на продажу Mercedes-Benz S-класса W220 2003 года выпуска. Как следует из объявления, "автомобиль бронированный, колеса бронированные". Владелец, а это частное лицо, не преминул использовать маркетинговый ход: находится авто в республике Северная Осетия, Алания, г. Владикавказ, но принадлежала Александру Лукашенко.

За автомобиль, который "не бит, не крашен" и имеет пробег 200 тысяч километров, хотят выручить 6 миллионов 800 тысяч рублей, а это примерно 108 тысяч долларов. Указывается, что возможен торг. 


Фейк или Лукашенко мог действительно являться владельцем этого авто? У правителя Беларуси в автопарке одно время действительно был бронированный Mercedes S-класса четвертого поколения. Этим автомобилем он пользовался очень активно, ездил в поля, на заводы и даже за границу, в Вильнюс. Где теперь находится этот автомобиль? Во Владикавказе? Вы в это верите?
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.
Павел Севярынец
20 СНЕЖНЯ 18.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Анатолий Шумченко
Беларусь - это навсегда!
Тацяна Грачанікава
Новая выстава турэмных малюнкоў


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru