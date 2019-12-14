На Ольманских болотах нашли нелегальные стоянки ягодников

Когда ягодный сезон заканчиваются, сборщики разъезжаются по домам. После себя они оставляют пластик, стеклянные банки, обувь, одежду, палатки. Всё, что поцелее, закапывают в надежде вернуться в следующем году и разбить лагерь в том же месте. Лесники говорят, что находят на месте таких лагерей телевизоры и магнитофоны, детали от велосипедов и мотоциклов, инструменты.



