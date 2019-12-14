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На Ольманских болотах нашли нелегальные стоянки ягодников

Экологи находят на Ольманских болотах нелегальные стоянки ягодников. Десятки сборщиков клюквы живут летом и осенью на Ольманах, оставляя после себя горы мусора.
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Ольманские болота расположены на самом юге Беларуси, на границе с Украиной. Для многих людей как с одной, так и с другой стороны границы клюква — единственный вид заработка. Поэтому они собираются в группы и устраивают в заповедных болотах настоящие “партизанские” городки — с палатками, землянками, складами продовольствия и импровизированными колодцами, передает "Еврорадио".

Когда ягодный сезон заканчиваются, сборщики разъезжаются по домам. После себя они оставляют пластик, стеклянные банки, обувь, одежду, палатки. Всё, что поцелее, закапывают в надежде вернуться в следующем году и разбить лагерь в том же месте. Лесники говорят, что находят на месте таких лагерей телевизоры и магнитофоны, детали от велосипедов и мотоциклов, инструменты.
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