С 5 декабря через мессенджеры, соцсети и иные современные средства связи в Беларуси стало распространяться письмо за подписью лидеров криминального клана Ониани-Джангвеладзе — так называемый «прогон».





Это текст, который криминальная верхушка адресует представителям преступного сообщества, и он полностью посвящён пояснению, как нужно относиться к осуждённым за торговлю синтетическими наркотиками. Последних предписано считать людьми, ставящими личные интересы выше общественных, а также предателями и отступниками от «воровского закона» (в тексте использованы жаргонизмы и язык вражды, которые мы не приводим — прим.ред).





Журнал о правах человека MSPRING.ONLINE решил выяснить, как подобное письмо может повлиять на ситуацию в белорусских колониях, учитывая, что российское и украинское антинаркотическое законодательство до недавнего времени были гораздо мягче белорусского.





Источник журнала подтвердил наличие такого текста. Известно, что он пришёл одновременно сразу из пяти разных мест и содержал ряд ошибок, что стало причиной отдельного разбирательства. Смысл письма в том, что теперь наркоторговцы объявлены так называемыми «гадами», и в случае попадания за решётку такие осуждённые не могут считаться обычными арестантами (неформальная категория «мужики»). Но при этом они не попадут и в число осуждённых с низким статусом. Если же они каким-то образом пересекутся в местах лишения свободы с осуждёнными, имеющими авторитет в криминальном мире, то последние должны их «ломать» — на их сленге это означает унижения и вероятное избиение по приезде в колонию.





Письмо в электронном виде было распространено по всем городам бывшего СССР, где до сих пор ранее судимые граждане соблюдают неформальные понятия, напоминающие правила поведения в местах лишения свободы. Требование, изложенное живущими за границей представителями преступного клана, должно ими неукоснительно соблюдаться.





Собеседник MSPRING.ONLINE отметил, что текст письма пока не попал в места лишения свободы, так как в ИК он обязательно должен приходить написанным от руки на бумажном носителе. То есть, требование начнёт исполняться только после того, как кто-то из местных представителей криминалитета попадёт в места лишения свободы и решит распространить его. Также известно, что до недавнего времени белорусские осуждённые по статье 328 УК «Незаконный оборот наркотиков» находились в отдельных локальных зонах и редко пересекались с осуждёнными по другим статьям.











