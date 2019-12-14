В последние дни вокруг замка происходит так называемое “благоустройство территории”. Там устраивается автомобильная стоянка, кладётся тротуарная плитка. На месте, где работала техника, археологи нашли женский череп, кости и украшения.

“У всех на слуху реставрационные работы на территории Вильнюсского замка, в ходе которых были обнаружены могилы повстанцев 1863 года. Эта новость нашла живой отклик в белорусском обществе. Тысячи людей подписали петицию о перезахоронении лидера повстанцев, Костуся Калиновского, на территории Беларуси...





Белорусские же реалии разительно отличаются от литовских. Большинство работ на объектах историко-культурного наследия проходят без какого-либо участиях археологов. Ситуация с Гольшанским замком и могильником наглядно иллюстрирует то, к чему приводят проводимые с грубейшими нарушениями действующего законодательства работы”, — считает Власовец.





Гольшанский замок находитя в Ошмянском районе (Гродненская область). Евгений Власовец исследует окрестности замка с 2011 года, там найдены десятки артефактов. Археолог обращается к неравнодушным людям с просьбой попытаться изменить “катастрофическую ситуацию в сфере охраны нашего исторического наследия”. “Ведь участь этих безымянных останков жителей средневековых Гольшан вполне могли разделить и могилы повстанцев 1863 года во главе с Калиновским, окажись они волею судеб не на территории Литвы, а в Беларуси”, — заключает Власовец.