Рядом с замком в Гольшанах бульдозеры разорили могильник 700-летней давности
Рядом с замком в Гольшанах бульдозеры уничтожили и повредили могильник XIV века.
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Археолог Евгений Власовец рассказывает, что одно погребение полностью разрушено, два других повреждены гусеницами, и лишь четвертое полностью уцелело. При этом предполагаемая площадь могильника, которому около 700 лет, или засыпана слоем песка, или залита бетоном, передает "Еврорадио".
В последние дни вокруг замка происходит так называемое “благоустройство территории”. Там устраивается автомобильная стоянка, кладётся тротуарная плитка. На месте, где работала техника, археологи нашли женский череп, кости и украшения.#1#
“У всех на слуху реставрационные работы на территории Вильнюсского замка, в ходе которых были обнаружены могилы повстанцев 1863 года. Эта новость нашла живой отклик в белорусском обществе. Тысячи людей подписали петицию о перезахоронении лидера повстанцев, Костуся Калиновского, на территории Беларуси...
Белорусские же реалии разительно отличаются от литовских. Большинство работ на объектах историко-культурного наследия проходят без какого-либо участиях археологов. Ситуация с Гольшанским замком и могильником наглядно иллюстрирует то, к чему приводят проводимые с грубейшими нарушениями действующего законодательства работы”, — считает Власовец.
Гольшанский замок находитя в Ошмянском районе (Гродненская область). Евгений Власовец исследует окрестности замка с 2011 года, там найдены десятки артефактов. Археолог обращается к неравнодушным людям с просьбой попытаться изменить “катастрофическую ситуацию в сфере охраны нашего исторического наследия”. “Ведь участь этих безымянных останков жителей средневековых Гольшан вполне могли разделить и могилы повстанцев 1863 года во главе с Калиновским, окажись они волею судеб не на территории Литвы, а в Беларуси”, — заключает Власовец.
15:13 14/12/2019
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